تفاصيل اتفاق عبدالحفيظ مع مدافع المحلة لضمه لـ الأهلي

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: دخل مسئولو الأهلي في مفاوضات لضم محمد فتح الله، مدافع فريق غزل المحلة وذلك بعد تألقه مع غزل المحلة في مباريات الدوري الممتاز والانضمام للقائمة المبدئية لمنتخب مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وتابع: أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة أجري اتصالا هاتفية باللاعب عقب مباراة الزمالك الأخيرة للمحلة بالدوري، تم خلالها تهنئة اللاعب على مستواه في المباراة رغم خسارة المحلة برباعية.



وأضاف: أن عبد الحفيظ طالب مدافع المحلة التأكيد على الاستمرار في بذل الجهد خلال المباريات المقبلة للمحلة للدوري خاصة وأن الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني يتابع اللاعب منذ الموسم الماضي.



واستكمل: أن الطرفان علي تأجيل التفاوض حتي نهاية الموسم الحالي على أن يكون للنادي الأهلي الأولوية في ضم اللاعب عقب نهاية الموسم.



وانضم فتح الله للمحلة منذ موسمين ونصف قادما من جمهورية شبين وساهم اللاعب صاحب ال28 عاما في صعود المحلة للدوري الممتاز وشارك مع الفريق في جميع مباريات الموسم الماضي بالدوري الممتاز بالاضافة للمشاركة في 8 مباريات مع فريقه هذا الموسم