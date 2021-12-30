ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد فوز مانشستر سيتي وتعادل تشيلسي مع برايتون

فاز مانشستر سيتي على نظيره برينتفورد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 50 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي،فيما توقف رصيد برينتفورد عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر.

وسقط فريق تشيلسي في فخ التعادل أمام ضيفه برايتون بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء ترتيب الدوري الانجليزي:

1- مانشستر سيتي – 50 نقطة

2 – تشيلسي – 42 نقطة

3 – ليفربول – 41 نقطة

4 – أرسنال – 35 نقطة

5 – وست هام يونايتد – 31 نقطة

6 – توتنهام هوتسبير – 30 نقطة

7 – مانشستر يونايتد – 28 نقطة

8 – وولفرهامبتون – 25 نقطة

9 – ليستر سيتي – 25 نقطة

10 – كريستال بالاس – 23 نقطة

11 – برايتون – 23 نقطة

12 – أستون فيلا – 22 نقطة

13 – ساوثهامبتون – 21 نقطة

14 – برينتفورد – 20 نقطة

15 – إيفرتون – 19 نقطة

16 – ليدز يونايتد – 16 نقطة

17 – واتفورد – 13 نقطة

18 – بيرنلي – 11 نقطة

19 – نيوكاسل يونايتد – 11 نقطة

20 – نورويتش سيتي – 10 نقاط