عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يطلب من المحكمة العليا النظر في سياسات ترامب الخاصة بالهجرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من المحكمة العليا يوم الأربعاء أن تنظر فيما إذا كان من الضروري أن تستمر بمواصلة تطبيق سياسات إدارة دونالد ترامب في مجال الهجرة.

وكانت سياسات ترامب المعروفة إعلاميا بـ"ابقوا في المكسيك"، قد أدت إلى بقاء عشرات الآلاف من المهاجرين في المكسيك، وهم في انتظار تسوية حالاتهم من قبل سلطات الهجرة الأمريكية.

وحاول الرئيس الديمقراطي جو بادين التخلي عن سياسات ترامب في هذا المجال بعد أن تولى منصب الرئاسة في يناير الماضي.

ورفعت ولايتا تكساس وميزوري دعاوى قضائية ضد سياسات بايدن، وأصدر قاض فدرالي حكما بالعودة إلى سياسات ترامب، ووافقت عليه محكمة الاستئناف في وقت سابق من الشهر.

تقرير: تراجع الضربات الجوية في أول عام لـ بايدن عن آخر عام لـ ترامب

تراجع شعبية الرئيس الأمريكي الحالي..استطلاع رأي: «ترامب» يتقدم على «بايدن» بفارق 6 نقاط

والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة لم شمل 100 عائلة كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد فصلت أفرادها عن بعضهم البعض عند الحدود مع المكسيك في إطار سياسة "عدم التسامح" التي كانت تنتهجها.

وأوضح بيان لوزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس أن فريق عمل أنشأه بايدن في فبراير تمكن من "لم شمل أفراد مئة عائلة كان قد تم فصلهم عن بعضهم البعض في عهد الإدارة السابقة".

وجاء في تغريدات أطلقها أن العائلات التي تم جمع شملها ستُمنح عفوا إنسانيا يتيح لأفرادها الإقامة في الولايات المتحدة والعمل على أراضيها.

وأوضح مايوركاس أن فريق العمل تمكن بالتنسيق مع شركاء، من تحديد هويات 345 طفلا إضافيين ممن تم فصلهم عن ذويهم، وتسجيلهم.

وكانت السياسة التي أُقرت في العام 2018 وعُلقت بعد نحو ستة أسابيع في ضوء تنديد شعبي واسع النطاق، قد نصت على التشدد في الملاحقة القضائية لكل من يتبين أنه دخل الأراضي الأميركية بصورة غير شرعية، ما أدى إلى تشتيت أفراد العائلات.

وبحسب وزارة الأمن الداخلي تم فصل نحو أربعة آلاف طفل عن ذويهم عند الحدود المكسيكية إبان ولاية ترامب، إلا أن وثائق قضائية تفيد بأن 5500 قاصر تم فصلهم عن ذويهم.

ترامب دونالد ترامب الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي تكساس جو بايدن المحكمة العليا دعاوى الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس السابق دونالد ترامب

موضوعات متعلقة

تقرير: تراجع الضربات الجوية في أول عام لـ بايدن عن آخر عام لـ ترامب

تراجع شعبية الرئيس الأمريكي الحالي..استطلاع رأي: «ترامب» يتقدم على «بايدن» بفارق 6 نقاط

ترشيحاتنا

بايدن يطلب من المحكمة العليا النظر في سياسات ترامب الخاصة بالهجرة

ياسين: تحت أمر المنتخب في أي وقت.. وصلاح لا يتدخل في الأمور الفنية

الفن دمرني أوي| غادة عبد الرازق: كان نفسي أدخل السلك القضائي

فرجاني ساسي للزمالك: 250 ألف دولار مقابل التنازل عن القضية

محمد إبراهيم: سيراميكا يستهدف المربع الذهبي.. والزمالك أشرس هجوميا من الأهلي

إيران تؤكد تسليم تركيا 9 إيرانيين إلى جماعة سورية معارضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة| الموت يفجع المطرب الشعبي محمود الليثي

لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

طقس سيئ.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظتين .. تعرف عليهما

عشان ترجع للساحة الفنية|حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين وحسام حبيب

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

فيديو

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

نجوم تخلصوا من حياتهم في2021.. شقيق رامي صبري أبرزهم.. فيديو

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ