بايدن يطلب من المحكمة العليا النظر في سياسات ترامب الخاصة بالهجرة

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من المحكمة العليا يوم الأربعاء أن تنظر فيما إذا كان من الضروري أن تستمر بمواصلة تطبيق سياسات إدارة دونالد ترامب في مجال الهجرة.

وكانت سياسات ترامب المعروفة إعلاميا بـ"ابقوا في المكسيك"، قد أدت إلى بقاء عشرات الآلاف من المهاجرين في المكسيك، وهم في انتظار تسوية حالاتهم من قبل سلطات الهجرة الأمريكية.

وحاول الرئيس الديمقراطي جو بادين التخلي عن سياسات ترامب في هذا المجال بعد أن تولى منصب الرئاسة في يناير الماضي.

ورفعت ولايتا تكساس وميزوري دعاوى قضائية ضد سياسات بايدن، وأصدر قاض فدرالي حكما بالعودة إلى سياسات ترامب، ووافقت عليه محكمة الاستئناف في وقت سابق من الشهر.

والأسبوع الماضي، أعلنت الولايات المتحدة لم شمل 100 عائلة كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد فصلت أفرادها عن بعضهم البعض عند الحدود مع المكسيك في إطار سياسة "عدم التسامح" التي كانت تنتهجها.

وأوضح بيان لوزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس أن فريق عمل أنشأه بايدن في فبراير تمكن من "لم شمل أفراد مئة عائلة كان قد تم فصلهم عن بعضهم البعض في عهد الإدارة السابقة".

وجاء في تغريدات أطلقها أن العائلات التي تم جمع شملها ستُمنح عفوا إنسانيا يتيح لأفرادها الإقامة في الولايات المتحدة والعمل على أراضيها.

وأوضح مايوركاس أن فريق العمل تمكن بالتنسيق مع شركاء، من تحديد هويات 345 طفلا إضافيين ممن تم فصلهم عن ذويهم، وتسجيلهم.

وكانت السياسة التي أُقرت في العام 2018 وعُلقت بعد نحو ستة أسابيع في ضوء تنديد شعبي واسع النطاق، قد نصت على التشدد في الملاحقة القضائية لكل من يتبين أنه دخل الأراضي الأميركية بصورة غير شرعية، ما أدى إلى تشتيت أفراد العائلات.

وبحسب وزارة الأمن الداخلي تم فصل نحو أربعة آلاف طفل عن ذويهم عند الحدود المكسيكية إبان ولاية ترامب، إلا أن وثائق قضائية تفيد بأن 5500 قاصر تم فصلهم عن ذويهم.