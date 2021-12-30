كورونا يضرب الوسط الفنى|إصابة 5 فى أسبوع أبرزهم عبير صبرى وداليا البحيرى

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

تطورات الحالة الصحية لـ عبير صبرى

كشفت النجمة عبير صبري، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، عن آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا " كوفيد 19".

وقالت عبير صبري: "الحمد لله على كل شيء، بدأت من أمس تناول الدواء، ربنا يعدي الفترة دي على خير".

وأضافت:"أشعر ببعض أعراض كورونا وأعاني من بعض الآلام في الزور والأنف وبعض السعال ومش عارفة أنام".

كانت عبير صبري أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل “إنستجرام”.

ونشرت صور برفقة زوجها وعلقت قائلة: " كورونا إيجابي أنا وزوجي.. الحمد لله ربنا يشفينا ويعافينا.. ادعولنا ربنا يشفينا".

عببر صبرى

إصابة داليا البحيري وزوجها وابنتها

أعلن رجل الأعمال حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري عن إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وعلق رجل الأعمال حسن سامى قائلا: "قدر الله وما شاء فعل.. أنا وداليا وقسمت وحبيبة وزوجها أدهم إيجابي كورونا.. وجار اختيار باقي الفريق.. الحمد لله على كل شيء، دعواتكم".

داليا البحيرى

إصابة حنان ترك وأسرتها

أعلنت الفنانة حنان ترك، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إصابتها هي و زوجها وابنها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت حنان ترك "الحمد لله على أقدار الله.. أسألكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا".

حنان ترك

إصابة الفنان فراس سعيد

كشف الفنان السوري فراس سعيد عن إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، حيث جاءت نتيجة المسحة إيجابية.

وكتب فراس سعيد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "قدر الله وما شاء فعل.. إيجابي".

وحصل فراس سعيد على دعم الكثير من الجمهور الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

فراس سعيد

شفاء شيكو

أعلن الفنان شيكو شفاءه من فيروس كورونا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب شيكو تعليقًا قائلا: "الحمد لله نيجاتيڤ كورونا بعد ٩ أيام شكرا لكل اللي سأل وكل اللي دعا لي".

وأضاف: “اللي عنده جيوب أنفية زيي وفاكر إن اللي عنده دي الحساسية العادية في الوقت دا من السنة لو سمحت اعمل بي سي ار انا جاتلي كده بالظبط وكنت فاكرها الجيوب العادية”.

واختتم: "اللي متطعم ياخد الجرعة الثالثة واللي مش متطعم يتطعم يا جماعة بتفرق جدا الحمد لله".