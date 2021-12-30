رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ بمطروح

أكد محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة؛ لمتابعة حالة الطقس غير المستقر، طبقًاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية.



وأوضح المحافظ - في بيان صحفي - أنه تم تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، مشددًا على تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين.



وأكد استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن؛ لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن كافة قطاعات المحافظة على أعلى درجة من الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيئ وعودة الأمور لطبيعتها.

ولفت إلى أن هناك تواصلاً بين غرفة عمليات المحافظة، وغرفة عمليات مجلس الوزراء للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس غير المستقر.