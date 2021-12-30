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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب صينيون يشيدون بسرعة إنهاء إجراءات التسجيل بجامعة الإسكندرية

الطلاب الوافدين في
الطلاب الوافدين في رحلة لمكتبة الإسكندرية

استقبلت الدكتورة هالة مقلد، المدير التنفيذى لإدارة شئون ورعاية الطلاب الوافدين بجامعة الإسكندرية، عدداً من الطلاب الصينيين الدارسين بكلية الآداب بالمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا لمناقشة بعض المشاكل التى تواجه هؤلاء الطلاب.

وقد أعرب الطلاب عن سعادتهم بالتطور الملموس في سرعة إنهاء إجراءات التسجيل والإنتظام فى الدراسة بالجامعة.

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يأتي هذا حرصاً من رئاسة جامعة الإسكندرية وإدارتها على رعاية شئون الطلاب الوافدين ومساعدتهم فى جميع القضايا التى تواجههم أثناء مسيرتهم الدراسية.

ومن جانبها، رحبت د. مقلد بالمقترحات التى قدمها الطلاب، وأكدت أن جامعة الاسكندرية تولى كامل رعايتها لتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة فى ظل تعليمات الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس الجامعة، وكلا من الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل نبيل عبدالسلام القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بضرورة العمل على تذليل كافة الصعاب وسرعة حل جميع المشكلات التي تواجه الطلاب الوافدين.

الاسكندرية الطلاب الوافدين الدراسات العليا جامعة الإسكندرية كلية الاداب رئيس الجامعة عبدالعزيز قنصوة

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