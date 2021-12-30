محافظ أسوان: جهود متواصلة لحل مشكلة المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية

أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن الجهاز المركزى للتعمير بقيادة اللواء محمود نصار يقوم بتنفيذ جهود متواصلة بمنطقة السد العالى شرق للقضاء على مشكلة تراكم المياه الجوفية أسفل نفق السكك الحديدية بالمنطقة من أجل وضع الحلول الجذرية للمشاكل المتراكمة منذ سنوات ماضية لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين بمختلف أنحاء المحافظة .

ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه جارى تحليل تجمعات المياه للوقوف على مصدرها ، وهو الذى يتوازى مع قيام المعدات واللودرات برفع كافة كميات المياه وتراكمات الحشائش ومخلفات القمامة بأسفل النفق لإعادة فتحه مرة أخرى أمام الحركة المرورية ، ومن المتوقع أن يتم نهو الأعمال فى غضون الأيام القليلة القادمة لتنتهى بذلك هذه المشكلة بشكل نهائى .

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وقدم أشرف عطية شكره لجهاز التعمير على إهتمامه المستمر بالتعامل السريع مع أى مطالب جماهيرية داخل نطاق مدن ومراكز المحافظة ، بجانب ما يقوم بتنفيذه من مشروعات خدمية متنوعة بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

نفق السد العالى شرق

نفق السد العالى شرق