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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مرورية

إحالة 420 موظفا للتحقيق لعدم الانضباط في البحيرة

حملات مرورية في البحيرة
حملات مرورية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة و مواعيد العمل الرسمية، وكذا التأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .

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إحالة ٤٢٠  موظف للتحقيق في البحيرة

 

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة  بعمل حملات تفتيشية مكثفة  على المصالح الحكومية، حيث تم المرور على ١٦ منشأة حكومية  بنطاق كوم حمادة لمتابعة الانضباط الإداري والتزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، وتضمنت المرور علي ( الإدارة الصحية  - مستشفى كوم حمادة التخصصي - الوحدة الصحية بقرية بيبان - الوحدة الصحية بعلقام - وحدة طب الأسرة بالبريجات - مركز طب الأسرة بقرية ابو الخاوى - الوحدة المحلية بالبريجات - مركز شباب البريجات - الإدارة البيطرية بكوم حمادة - الإدارة الزراعية - والوحدة البيطرية  - الجمعية الزراعية - مدرسة ابو الخاوى الاعدادية - مدرسة ابو الخاوى الابتدائية المشتركة - مدرسة علقام الاعدادية - مدرسة الشهيد أحمد جبر عبد الهادي دهميس )، أسفر عن ذلك :-

-  وجود ٣٤٣ حالة ترك عمل من العاملين دون سند قانوني بعدد ٣ منشآت حكومية

- رصد ٨٢ حالة غياب دون سند قانوني بعدد ١١ منشأة حكومية

البحيرة لعدم الانضباط الإداري مركز كوم حمادة حملات مرورية محافظ البحيرة اخبار المحافظات الرقابة الإجراءات الاحترازية كورونا

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