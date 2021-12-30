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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب يتفقد الأعمال الإنشائية في فرع الأهلي بالشيخ زايد ..صور

صدى البلد

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على القيام اليوم بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال الإنشائية في فرع الأهلي بالشيخ زايد، شاهد خلالها عملية إنشاء المبنى الاجتماعي الجديد، الذي بدأ العمل فيه بشكل فعلي بعد انتهاء التراخيص اللازمة، والذي يضم منطقة لجلوس الأعضاء متكاملة الخدمات.

رافق الخطيب خلال الجولة المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة واللواء خالد عبد الرحمن مدير الفرع ، والتي شملت أيضًا متابعة سير العمل في ملاعب النجيل الصناعي الجديدة، التي يتم تجهيزها وفقًا لأفضل المعايير لتكون جاهزة للعمل فور الانتهاء منها بالكامل، بعد أن تم تزويدها بكشافات إنارة على أفضل مستوى.

كما حرص محمود الخطيب على تفقد المنطقة الخاصة بإنشاء المسجد الجديد الذي يتم بناؤه على مساحة كبيرة، بعد أن حصل النادي على التراخيص اللازمة لذلك، على أن يتم البدء في عمليات التنفيذ في غضون أسبوعين، إلى جانب تفقده المنطقة الخاصة بإنشاء حمام السباحة الجديد لخدمة الأعضاء.

وأكد المهندس سامح علي كامل أن العملية الإنشائية بفرع الشيخ زايد تسير بشكل مميز، بعد أن تم افتتاح مجمع الصالات الجديد قبل عدة أسابيع، فضلًا عن البدء الفوري في كافة المشروعات بمجرد الحصول على التصاريح والتراخيص الخاصة بها.

وأشار إلى أن جميع المنشآت من أسوار ومبانٍ تحمل هوية النادي الأهلي، بناء على توجيهات محمود الخطيب ومجلس الإدارة، مؤكدًا أن فرع الشيخ زايد على وجه الخصوص يحظى باهتمام كبير، وفقًا للبرنامج الإنشائي الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق.

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محمود الخطيب فرع الأهلي بالشيخ زايد سامح علي كامل خالد عبد الرحمن المسجد الجديد

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