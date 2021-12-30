جامعة عين شمس تنجح في أجراء 25 جراحة روبوتية خلال شهرين

أعلن الدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي التابعة لجامعة عين شمس ، والدكتور هشام أنور نائب مدير المستشفى، نجاح إجراء 25 عملية جراحية بإستخدام الروبوت الجراحي في مختلف التخصصات.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.



حيث تم إجراء 10 عمليات في تخصص الجراحة العامة و 8 عمليات في تخصص جراحة المسالك و 4 عمليات في تخصص جراحة النساء و 3 عمليات جراحة القولون.

و بلغت نسبة نجاح جميع العمليات 100% من حيث الدقة و الأمان و سرعة خروج المريض من المستشفي و عودته إلي الحياة الطبيعية.



و لأول مرة علي مستوي العالم يقوم الدكتور الجراح طارق يوسف، و الدكتور أحمد علي بإجراء عملية تثبيت المستقيم باستخدام الروبوت الجراحي.



يذكر أن توفير الخدمة الطبية إلي كل فئات المجتمع بسعر التكلفة فقط يأتي دائماً على رأس اهتمامات المستشفيات الجامعية لجامعة عين شمس .

حيث نجحت أول جراحة روبوتية في مصر لاستئصال المرارة يوم 31 أكتوبر 2021،بمستشفي عين شمس التخصصي تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و إشراف أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و أ.د. وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي و أ.د. هشام أنور نائب مدير المستشفى التخصصي، أجرى أ.د. طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي.

وأوضح أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة حرصت على إدخال تقنية الجراحة الروبوتية في مستشفياتها الجامعية نظراً لأن إدخال هذه الآلية في المنظومة الصحية بمصر يعزز الدقة والمرونة والتحكم خلال إجراء العمليات الجراحية؛ حيث يسمح للجراح برؤية الموقع الذي ستجرى فيه الجراحة بشكل أفضل، مقارنةً بالتقنيات التقليدية الأخرى. كما تساعد الجراحة الروبوتية في إجراء عمليات دقيقة ومعقدة قد تكون صعبة أو مستحيلة باستخدام الطرق التقليدية الأخرى، وبذلك تتميز مستشفيات جامعة عين شمس بتطبيق نظام الجراحة الروبوتية Robotic Surgery .



وأضاف أ.د. محمود المتيني أن إدخال نظم الجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية في مصر يتماشى مع الطفرة التي شهدها القطاع الطبي في السنوات الأخيرة ، بما يسهم في تعزيز تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

و أشار إلى أن جامعة عين شمس لم تشرع في إجراء الجراحة الروبوتية على مريض حي إلا بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالعملية، حيث تم تدريب الأطقم الطبية على عدة مراحل بدءاً من virtual training ، ثم pure training حتى تم التأكد من دقة كافة الخطوات التي تمر بها الجراحة.

