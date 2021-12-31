عرض 40 قطعة أثرية.. فلسطين تطلق أول متحف افتراضي

لمواكبة السياحة عن بعد، أطلقت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية تجربة تعد الأولى من نوعها وهي المتحف الافتراضي الأول عبر منصة الوزارة الإلكترونية.

ووفقا لوكالة "رويترز" يعرض المتحف في المرحلة الأولى مجموعة من القطع الثرية التي تمثل التطور الحضاري في الأراضي الفلسطينية، في العصر الحجري في الفترة من 8500 4500 عاما قبل الميلاد.

ثم تعرض القطع حتى فترة الاستعمار البريطاني عام 1948، وتحدث أستاذ علم الآثار حمدان طه المسئول عن كتابة نصوص الحقب التاريخية بالمتحف الإفتراضي عن هذه التجربة.

وأوضح حمدان أن المتحف يعد نوعا جديدا من أنواع الترويج للسياحة الفلسطينية، وعن دوره فيهذه التجربة كان إعداد الشرح والنصوص للقطع الأثرية المعروضة بطريقة التصوير ثلاثي الأبعاد.

وتابع أن فكرة المشروع جاءت في إطار علاقة عمل وتعاون بين وزارة السياحة والآثار واليونسكو والسويد ومؤسسات أخرى، موضحا أن التجربة من الممكن إعادة تطويرها في أكثر من جانب لتناولها بطرق تخدم المحتوى الثقافي والاجتماعي الفلسطيني.

وما زال المتحف الافتراضي قيد التجربة من خلال عدد محدود من القطع وهي 40 قطعة تتنال فترات تاريخية مختلفة، ويقدم المتحف عرض للتاريخ عبر هذه القطع، بالإضافة إلى أنه تم تصميم تطبيف الفكرة لاستخدامها عبر الهواتف وتقدم للمشاهد شرح صوتي.