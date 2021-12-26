فلسطين.. غزة تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا داخل القطاع.

وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي، عقد في مدينة غزة: "نعلن دخول متحور أوميكرون بعد تسجيل إصابة مؤكدة لحالة مقيمة داخل القطاع"، مضيفة: "هذا يؤكد أن السلالة منتشرة وموجودة في المجتمع".

وأشارت الوزارة إلى أنها في حال انعقاد دائم لتعزيز القدرات لمواجهة كورونا، مؤكدة أنها ستعمل على توفير الأدوية اللازمة لمواجهة الجائحة.

ولفتت إلى أنها تسير بخطى حثيثة لتعظيم جاهزية الصحة من خلال توفير الكوادر وزيادة عدد الأسرة لمواجهة الزيادة بالأعداد، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال لإدخال المعدات في هذه المرحلة الخطيرة.

وكانت وزارة الصحة بقطاع غزة أعلنت اليوم الأحد، تسجيل 4 حالات وفاة و 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 192 فحصا مخبريا خلال إلى 24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي تسجيل 4 حالات وفاة ، ليرتفع العدد الى 1691 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

كما أشارت إلى تعافي 70 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 186565 حالة.

وقالت إن إجمالي تراكمي للمصابين 189837 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1581 حالة.