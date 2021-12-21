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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الفلسطينية تشيد بمبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار قطاع غزة

اعمار غزة
اعمار غزة

استقبل نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، اليوم "الثلاثاء"، الفريق الفني الهندسي المصري الذي يشرف على تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مجمعات سكنية وطرق وجسور ومرافق عامة في قطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة بناء ما دمرته الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع في شهر مايو الماضي.

 

وبسحب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قدم الفريق الفني الهندسي عرضاً مصوراً وشرحاً وافياً لما تحقق من إنجازات على أرض الواقع حتى الآن، وكذلك للمخططات التي تم إقرارها لاستكمال هذه المشاريع الحيوية والاستراتيجية المختلفة.

 

وأشارت الوكالة إلى أن جرى الاتفاق مع الفريق المصري الشقيق على مواصلة التعاون والتنسيق وعقد اللقاءات المشتركة في رام الله وغزة والقاهرة لتنسيق الجهود وتنفيذ المشاريع المقرة.

 

وأشاد أبو عمرو باسم الحكومة الفلسطينية بما بذلته وتبذله جمهورية مصر العربية من جهود وما حققته من إنجازات حتى الآن لمساعدة أبناء شعبنا في قطاع غزة، مؤكدا حرص الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية على تقديم كل دعم ممكن للأشقاء في مصر من أجل إنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي على أكمل وجه.

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