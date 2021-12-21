لا مجال للتراجع.. بوتين: الأمريكيون على عتبة دارنا ونرى تهديداتهم

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تسليح الولايات المتحدة أوكرانيا وحثها على مواجهة البلاد يخلق تهديدات خطيرة للأمن القومي الروسي.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال بوتين في كلمة له خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء: "ماذا تفعل الولايات المتحدة الآن على الأراضي الأوكرانية، الواقعة ليس على بعد آلاف الكيلومترات من حدودنا، ولكن على عتبة دارنا. ويجب أن يفهموا أنه ليس لدينا مكان لمزيد من التراجع".

وأضاف: «لا توجد أسلحة فرط صوتية لدى الولايات المتحدة حتى الآن، لكننا نعرف متى سيمتلكونها، وهذا أمر لا يمكن إخفاؤه. و(يوما ما) سيسلمونها إلى أوكرانيا».

وتابع: "هذا لا يعني أنهم سيستخدمونها غدا، لأنه يوجد لدينا "تسيركون"، وليس لهم مثله بعد. لكن تحت هذا الغطاء سيسلحونهم وسيدفعون متطرفين من الدولة المجاورة باتجاه روسيا، بما في ذلك إلى شبه جزيرة القرم، على سبيل المثال، وذلك في ظل ظروف مواتية لهم، كما يبدو لهم".

وتساءل الرئيس الروسي: "هل يعتقدون أننا لا نرى هذه التهديدات؟ أم يعتقدون أننا سنتفرج عليها مكتوفي الأيدي؟ لم يعد لدينا مكان للتراجع"!