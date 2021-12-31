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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ديتو يشعل مسرح إم بي سي مصر بين أحمد عدوية ونجله..شاهد

صدى البلد

حل الفنان أحمد عدوية ونجله محمد عدوية ضيفين علي الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر.

وقال محمد عدوية خلال حواره مع شريف عامر، إن والده الصديق المقرب له كما أنه قريب كثيراً من أحفاده، لافتا إلي أنه يعرض عليه كافة الأعمال الفنية المعروضة عليه لكي يأخذ رأيه قبل الموافقة على أي عمل.

وقدم محمد عدوية ووالده، العديد من الأغاني المميزة خلال احتفالية رأس السنة بقناة " إم بي سي مصر"، وغني النجمين بشكل دويتو أغنية " يانجمة يا أخت القمر".

وعلى جانب آخر، أحيا محمد عدوية حفل غنائي ضخم بالتجمع الخامس وذلك بمناسبة احتفالات رأس السنة.

ويستعد لطرح أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "طريق إسكندرية" من كلمات سامح فرج وألحان إسلام صالح وتوزيع محمد نور ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين، وطرح عدوية برومو الأغنية وتقول عقرب الساعة بيشاور على 12 برد ومطر وهدوء أنا معرفش لى مخنوق بلفلف في الشوراع والخانقة هي هي.

احتفالات رأس السنه راس السنة محمد عدوية قمر أحمد عدوية شريف عامر

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