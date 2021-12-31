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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركي آل الشيخ يستقبل هدية من طفل سعودي في أمريكا.. شاهد

المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ

استقبل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، هدية من طفل سعودي أثناء إقامته في أمريكا، وشارك تركي آل الشيخ صورة للهدية عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.  

 

وظهر في الصورة رسمة للمستشار تركي آل الشيخ، من يد طفل سعودي صغير، وعلق تركي آل الشيخ علي الصور كاتبًا: “‏تلقيت هدية جميلة جداً من طفل سعودي مقيم في امريكا … شكراً حبيبي سلمان بدعت وان شاءالله لك مستقبل مبهر باذن الله… الله يحفظك ياحبيبي”.

 

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تركي آل الشيخ يطمئن المتابعين على حالته الصحية

 

وأكد رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، يوم الأربعاء، أن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد، ضرورة للحد من مخاطر انتشار الفيروس.

 

وذكر في تصريحات صحفية له نقلتها وسائل إعلام سعودية أن الاعتماد على وعي المجتمع ضرورة لتجاوز هذه المرحلة، موجها نداء للجميع بضرورة  المسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية.

 

وكانت وزارة الداخلية قررت إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، اعتبارا من الساعة السابعة صباحًا من يوم الخميس الموافق 30 / 12 / 2021م.

 

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