شاهد.. أحدث ظهور لـ عمرو دياب من موسم الرياض

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة للفنان عمرو دياب، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وظهر عمرو دياب في الصورة، من فعاليات موسم الرياض، وهو يرتدي جاكيت باللون الأسود، مع بنطلون جينز.

أثار إعلان ستروين الذي يقدمه الهضبة عمرو دياب جدلا كثيرا وهجوما واسعا من قبل البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتُقد إعلان عمرو دياب باعتباره "يحرض على التحرش وينتهك خصوصية النساء"، وأصدرت شركة “ستروين” بيانا تعلن من خلاله سحب الإعلان.

وجاء في بيان الاعتذار عن إعلان ستروين بعدما انتقده الفنان عباس أبوالحسن : "تحرص شركة ستروين على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله، نحن نتفهم التفسير السلبي لمشهد ظهر في أحدث إعلان تليفزيوني لسيارة 4 Citroen في مصر".

وأضاف البيان في معرض الاعتذار عن إعلان عمرو دياب أن "المشهد يسلط الضوء على خاصية Connected cam وهي كاميرا مدمجة عالية الدقة مصممة لالتقاط لحظات قيادة فريدة بالإضافة إلى تحسين سلامة قائد المركب والذي اعتبره البعض مشهدا غير لائق"، وذلك بعد تعليق الفنان عباس أبوالحسن .

واختتم البيان: "لذا اتخذنا قرارا بسحب هذه النسخة من الإعلان التجاري من جميع منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بستروين ونقدم خالص اعتذارنا لكل من شعر بالاستياء من هذا المشهد"، وذلك بعد أزمة إعلان ستروين الذي شارك فيه عمرو دياب .