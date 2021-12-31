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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركي آل الشيخ يطمئن المتابعين على حالته الصحية

المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ

نشر المستشار تركي آل الشيخ، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.  

 

وظهر تركي آل الشيخ من نيو يورك، لطمأنة المتابعين عن حالته الصحية، عقب أنباء عن تدهورها. 


وسيجري المستشار عمليه جراحيه في الرابع من يناير في مستشفي New York Presbyterian Hospital في نيو يورك.

 

وعلق تركي آل الشيخ علي الصور كاتبًا: “‏تلقيت هدية جميلة جداً من طفل سعودي مقيم في امريكا … شكراً حبيبي سلمان بدعت وان شاءالله لك مستقبل مبهر باذن الله… الله يحفظك ياحبيبي”.

 

وأكد رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، يوم الأربعاء، أن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد، ضرورة للحد من مخاطر انتشار الفيروس.

 

وذكر في تصريحات صحفية له نقلتها وسائل إعلام سعودية أن الاعتماد على وعي المجتمع ضرورة لتجاوز هذه المرحلة، موجها نداء للجميع بضرورة  المسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية.

 

وكانت وزارة الداخلية قررت إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، اعتبارا من الساعة السابعة صباحًا من يوم الخميس الموافق 30 / 12 / 2021م.

المستشار تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ نيو يورك رئيس هيئة الترفيه السعودية

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