هالة صدقي تحتفل بالعام الجديد وتتمنى أمنية.. شاهد

احتفلت الفنانة هالة صدقي بمناسبة قدوم عام ميلادي جديد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت هالة صدقي صورة لبابا نويل، وعلقت عليها كاتبة: “كل سنه وأنتوا بألف خير وصحة وسعادة ، كل واحد يكتب امنيته ، والسنه الجايه نقول اتحققت ولا لا ، وبدل هدايا سانتا كل واحد يتمني لي امنيه .اتمني الصحه والستر للكل اصدقائي ويرحم كل عزيز غاب ويشفي ويخفف ألم كل مريض يا رب ويخلي سانتا يبعتلنا هدايا كتير”.

يذكر أن الفنانتين إلهام شاهين وهالة صدقي حلتا ضيفتين، على برنامج "سهرانين"، المذاع عبر قناة "أون إي"، والذي يقدمه النجم أمير كرارة، وكشف الثنائي عن أسرار في حياتهما الشخصية والعديد من المواقف التي تعرضتا لها.

وتحدثت الفنانة "هالة صدقى"، عن الفنان "صلاح السعدنى" قائلة: "أكتر ممثل اشتغلت معاه اشتغلنا أعمال كتيرة مع بعض منها رجل في زمن العولمة ومسلسل أرابيسك".

وأضافت: "من كتر ما الناس ارتبطت بالشخصيات في مسلسل أرابيسك، وكان المسلسل يعرض بره قبلنا فى مصر بيوم وانتهت الحلقات هناك على عدم زواجى من صلاح السعدنى وحصل غضب شديد".



وأوضحت: "اضطررنا في نفس يوم الحلقة الأخيرة نصور نهاية أخرى فى أرابيسك إننا اتجوزنا وخلفنا بنت اسمها دنيا، ودى نادرا لما حاجة تحصل كده"، مؤكدة: "صلاح السعدنى من أكثر الشخصيات القريبة من قلبى".