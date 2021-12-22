"عائلة واحدة".. هالة صدقي تحتفل بزفاف ابنة ماجد المصري

شاركت الفنانة، هالة صدقي، جمهورها، بصورة من حفل زفاف ابنة الفنان ماجد المصري، ونشرتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت صدقي بصحبة مجموعة من نجوم الفن، وكتبت معلقة من خلال صورتهم:"وعلشان احنا عائله واحده كل اصحاب وحبايب ماجد المصري حاضرين معاه في فرح بنته ربنا يسعدها".



ابنة ماجد المصري

وكانت قد احتفل الفنان ماجد المصري بعقد قران ابنته ماهيتاب ماجد المصري في حفل عائلي بالمنزل، تصدر بعدها حديث مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداول مقطع فيديو بكاء ماجد المصري أثناء عقد قران ابنته ماهيتاب ماجد المصري.

وعلق الفنان ماجد المصري على عقد قران ابنته ماهيتاب ماجد المصري التي ظهرت بإطلالة بسيطة وأنيقة بحجابها الأبيض واعتمدت على الماكياج الهادئ، ونشر صورًا من الحفل البسيط عبر حساباته على السوشيال ميديا، لتصبح صور زوج ابنة ماجد المصري مثار اهتمام كبير.

وأحيا الفنان تامر حسني حفل زفاف ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصري، وقدم عددا من أغانيه الشهيرة وسط حضور كبير من المشاهير ونجوم الفن والإعلام في مصر.

وكان من بين الموجودين الفنان حكيم ومحمود الليثي، وإلهام شاهين وليلى علوي وهالة صدقي وميريهان حسين، ومصطفى قمر وخالد سليم وزوجته، والمخرج طارق العريان وحسن الرداد وغيرهم.