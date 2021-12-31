مواعيد مباريات المنتخب في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 9 يناير المقبل حيث يقع المنتخب في المجموعة الرابعة التى تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.



وتبدأ أولى مواجهات المنتخب بـ نيجيريا يوم 11 يناير ثم غينيا بيساو ثم السودان.



جدول مباريات منتخب مصر في دور المجموعات لنهائيات كأس الأمم الإفريقية :



نيجيريا X مصر- ملعب "رودمي أدجيا" .. 11 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة



غينيا بيساو X مصر- ملعب "رودمي أدجيا".. 15 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة



مصر X السودان- ملعب "أحمد أهيدجو".. 19 يناير - الساعة السادسة بتوقيت القاهرة





أتم المنتخب الوطني تسجيل قائمة الـ 28 لاعبا المشاركة في نهائيات الأمم الأفريقية بإضافة كل من مروان حمدي وإبراهيم عادل ومحمد حمدي ، وكان الجهاز الفني قد أعلن من قبل عن قائمة من 25 لاعبا.

وكان الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش اعلن عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة.

وتضم القائمة 25 لاعبًا وهم:

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء



وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين



المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن " تريزيجيه "

25. رمضان صبحي