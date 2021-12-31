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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حصاد 2021.. هيئة تنمية الصعيد ترصد أبرز إنجازات الرئيس السيسي| فيديو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، بمناسبة الاحتفال بحصاد عام 2021،  إن عام 2021 شهد ختامه بافتتاح 50 مشروعا بإقليم صعيد مصر بتشريف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتشمل المشروعات مجالات متنوعة في البنية التحتية ، معقبا: "مشاريع تنموية استراتيجية لأهالي الصعيد والأسبوع الأخير من العام كان بهجة وفرحة في عيون أهالينا بالصعيد " .

وأضاف اللواء شريف صالح ، خلال مكالنة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " اسكترا نيوز " ، أن المشروعات التنموية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي شكلت فارقا كبيرا في توفير فرص عمل ، وهي توفر ما يقرب من مليون فرصة عمل في جميع المجالات ، بل وتجذب أهالي المحافظات الأخرى اليها ، وتشجع شباب الصعيد الذين هاجروا منه للعودة إليه من جديد .

ولفت " صالح " إلى أن مشروع " بنبان " بأسوان مشروعا هاما على المستوى العالمي ، وهو يحقق التنمية المستدامة في الطاقة ، ويعد من المشاريع الكبرى على مستوى العالم .

وأشار "صالح" إلى أن الصعيد أرض خصبة للتنمية ، وشهدت نموا كبيرا خلال عام 2021 من حيث تدشين المجتمعات العمرانية الجديدة ، مؤكدا : " هذه المجالات ستفتح الباب أمام شباب الصعيد بالعودة لأراضيهم " .

وتابع أن المحاور التي دشنت في الصعيد لم تربطه فقط بالقاهرة الكبرى بل ربطته بقارة أفريقيا بأكملها ، مضيفا : " إنجاز لم يتحقق من قبل " .

هيئة تنمية الصعيد اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد برنامج هذا الصباح توك شو الصعيد

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