قافلة تنموية داخلية ببنات عين شمس

نظمت كلية البنات جامعة عين شمس أمس الخميس، قافلة التنمية الشاملة الداخلية للطالبات والعاملين بالكلية في إطار الخدمة المجتمعية والبيئة المحيطة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية والدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ضمت القافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ، و شاركت كلية الطب أقسام باطنه و عظام و اطفال و طب الأسرة وكلية التمريض والصيدلة بجامعة عين شمس فى القافلة . وتضمنت فعاليات القافلة الكشف الطبى المجاني و قياس الضغط و السكر و الحالة الصحية العامة للطالبات و العاملين و الموظفين بالكلية وتوزيع الأدوية اللازمة لحالتهم .

و قامت الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية و الدكتورة هبة بركات وكيلة الكلية بتوزيع البطاطين و مواد غذائية على العاملين بالكلية وتوزيع هدايا للموظفين بمناسبة العام الجديد إيماناً بالمسؤولية المجتمعية .

أكدت الدكتورة أميرة يوسف حرص الكلية الدائم على المشاركة في إعداد القوافل التنموية والصحية المجتمعية لرفع المعاناة عن كاهل العاملين بالكلية.