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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوكلاند سيتي يعلن الانسحاب من كأس العالم للأندية

أوكلاند سيتي
أوكلاند سيتي

أعلن نادي أوكلاند سيتي النيوزلاندي انسحابه رسميا من المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 3 فبراير وحتى  12 من نفس الشهر. 

وكتب نادي أوكلاند سيتي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: أدى جائحة كورونا إلى انسحاب نادي أوكلاند سيتي لكرة القدم من كأس العالم للأندية الإمارات 2021 ، مع ترشيح نادي بيراي كممثل جديد لأوقيانوسيا.

وكان نادي أوكلاند سيتي انسحب أيضا من البطولة التي أقيمت العام الماضي في الدوحة بسبب الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في نيوزيلندا . 

ويشارك النادي الأهلي للمرة الثانية على التوالي في بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز بلقب دورى أبطال إفريقيا بجانب الهلال بطل آسيا، تشيلسي بطل أوروبا، بالميراس بطل أمريكا الجنوبية، مونتيري بطل أمريكا الشمالية، ونادي الجزيرة الإماراتي “ المستضيف ”.

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