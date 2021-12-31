النجوم يحتفلون برأس السنة على شاشة التلفزيون .. تامر حسني وشيرين عبد الوهاب وأنغام الأبرز

يحل عدد من النجوم ضيوف البرامج التلفزيونية المختلفة اليوم الجمعة إحتفالاً برأس السنة، نستعرض أبرزهم من خلال التقرير التالي:

أطلقت قناة CBC برومو حلقة رأس السنة، التي يحل فيها الفنان تامر حسني ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يظهر تامر في البرومو وهو يغني داخل الأستوديو، وسط تفاعل كبير من الجمهور كما يقدم عددا من الاستعراضات والألعاب التلفزيونية ويظهر مواهبه المتعددة في التأليف والإخراج والتقليد في عرض تفاعلي مع الحضور.

تامر حسني وزوجته بسمة

ويروي بدايات ظهور موهبته الغنائية على سلالم الجامعة، وكيف كانت كواليس ظهوره الأول من خلال شاشة التلفزيون المصري الذي كان بداية انطلاقه في مشوار النجومية.

كما تحدث مواقف طريفة خلال مشاركته في عدد من الألعاب داخل الاستوديو، لا سيما فيما يتعلق بالصراحة، حيث تسأله منى الشاذلي: "حبيت كام واحدة في الجامعة؟"، في صمت ضاحكا، لترد: "خايف من بسمة؟، فيجيب: "لا.. أنا بحترم بسمة".

ويتحدث تامر خلال اللقاء عن كواليس النجاحات المتتالية التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار عشرين عاما، منذ ظهوره على الساحة الفنية لأول مرة وحتى الآن.

كما يحكي لأول مرة عن بدايات ظهور موهبته الغنائية على سلالم الجامعة، وكيف كانت كواليس ظهوره الأول من خلال شاشة التلفزيون المصري الذي كان بداية انطلاقه في مشوار النجومية.

وخلال اللقاء يقدم تامر مجموعة من أجمل أغانيه وسط تفاعل كبير مع جمهور الأستوديو، كما يقدم عددا من الاستعراضات والألعاب التلفزيونية ويظهر مواهبه المتعددة في التأليف والإخراج والتقليد في عرض تفاعلي متواصل مع الجمهور.

شيرين عبد الوهاب

تحل الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ليلة رأس السنة، اليوم الجمعة.

وطرحت قناة دي ام سي، برومو حلقة النجمة شيرين عبدالوهاب مع بناتها، حيث تحل ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة» ليلة رأس السنة في أول ظهور لها بعد انفصالها عن حسام حبيب.

وكشفت ابنة شيرين عبد الوهاب خلال البرومو، عن رد فعل والدتها عندما تشعر بالحزن والضيق، قائلة: "لما بتكون متضايقة بتنام أو بتعيط".

وكشفت ابنة شيرين عبدالوهاب عن صفات والدتها قائلة: "طيبة جدا وبتغني لينا في البيت".

أنغام

حلت الفنانة أنغام، ضيفة على برنامج “لايف من الدوبلكس” مع أبلة فاهيتا بمناسة رأس السنة، وذلك بصحبة أبنائها، وتم عرض جزء من الحلقة وسيتم عرض الجزء الثاني اليوم الجمعة.

وأعلنت منصة “ watch it ” البرومو الخاص بحلقة الفنانة أنغام ، مع أبلة فاهيتا ببرنامج “ لايف من الدوبلكس ” .

تحل النجمة أنغام ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" مع ابلة فاهيتا في أول حوار تليفزيوني لها منذ فترة طويلة.

وظهرت الفنانة أنغام من خلال البرومو وهي تقوم بغناء أغنية “ كيفى كدة ” لـ ويجز ، كما ظهرت برفقة أبنائها بفقرة كوميدية .

وتكشف انغام عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.

تعرض الحلقة ليلة رأس السنة على شاشة قناة on وتكشف مزيدا من الأسرار عن حياتها الشخصية وأقرب أصدقائها بالوسط الفني وعلى رأسهم شيرين عبدالوهاب وكواليس عزومات الفسيخ التي تجمعهما بشكل مستمر.

