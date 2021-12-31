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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أحمد عمر هاشم من منبر الأزهر: الدين للديان ولو شاء ربك لوحد الأقوام

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن المسلمين لن ينساقوا خلف الهجمات التي تحاك ضد الإسلام من أجل أن يطعن المسلمون في الأديان الأخرى كما يطعن المتطرفون في الإسلام.

وأضاف أحمد عمر هاشم، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن المسلمون لن يطعنوا في الأديان الأخرى لأن الإسلام أمر المسلمين باحترام الأديان الأخرى، لقوله تعالى (لَّا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) ويقول النبي في الحديث الشريف (ألأا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس أو كلفه بما لا طاقة له به فأنا حجيجه إلى يوم القيامة".

وتابع: “لن نطعن في الأديان الأخرى كما يفعل أعداء الإسلام، فنحن نؤمن بجميع الرسل، منوها بأن الله تعالى أمرنا أن نحترم جميع الرسل ونؤمن بهم”.

وألقى أحمد عمر هاشم قصيدة للشاعر أحمد شوقي:

الحق أبلج كالصباح لناظر .. لو أن قومًا حكموا الأحلام
لعاهدتنا والقبط إلا أمة .. لله واحدة تروم مراما
نعلى تعاليم المسيح لأجلكم .. ولأجلنا يوقروا الإسلام
هذه ربوعكم وتلك ربوعنا .. متقابلين نعالج الأيام
هذه قبوركم وتلك قبورنا .. متجاورين جماجمًا وعظاما
حرمة الموت وواجب حبهم .. كونوا كما يقضي الجوار كراما
الدين للديان جل جلاله .. لو شاء ربك لوحد الأقوام

 

احمد عمر هاشم هيئة كبار العلماء الازهر الشريف المسلمين الإسلام الأديان الأخرى خطبة الجمعة

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