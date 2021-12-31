«القصبي» يهنئ الرئيس السيسي والبابا تواضروس بالعام الميلادي الجديد

وجه الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس تضامن النواب ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولجموع الشعب المصري بكافة أطيافه وفئاته بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد، داعيا المولى عز وجل للرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية في ظل حجم الإنجازات التي شهدتها مصر الأعوام الماضية وفي ظل عودة مصر الجديدة إلى الساحة العالمية بقوة داعيا في بيان له، أن يكون عام 2022 عام خير وبركة على مصر والمصريين.

العام الميلادي الجديد



كما وجه التهنئة إلى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وإلى جميع الأخوة الأقباط والمصريين كافة بالعام الميلادي الجديد.



ودعا "القصبي" المصريين إلى التكاتف والوحدة والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوصول لمصرنا إلى بر السلامة ومن أجل إعلاء مصلحة مصر العليا، مؤكدا أن الترابط والسمو بالأخلاق من أهم مقومات الدولة القوية لذلك يجب على الجميع إعلاء تلك القيم الروحية من أجل الوصول بالوطن إلى بر الأمان.