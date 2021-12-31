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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية أكبر مستورد للأسماك العمانية بين دول مجلس التعاون الخليجي

الأسماك
الأسماك

أوضحت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فى عمان، أن المملكة العربية السعودية تصدرت دول مجلس التعاون الخليجي من حيث قيمة صادرات الأسماك الطازجة لدول المجلس العام 2020، بـ 4.6 مليون ريال عماني.

 

بينما جاءت الإمارات ثانيًا بـ 3 ملايين ريال عماني، ثم الكويت بـ 122 ألف ريال عماني، والبحرين بـ 105 آلاف ريال عماني، وقطر بـ 31 ألف ريال عماني، وفق صحيفة الشبيبة.

 

يذكر أنه يتم تجهيز محطة تخزين النفط في "رأس مركز" بسلطنة عُمان، على أن تبدأ عمليات التشغيل بنهاية الربع الثاني من عام 2022م. لتضع سلطنة عُمان في مصاف المراكز العالمية لتخزين النفط الخام؛ وذلك نظرًا لضخامة هذا المشروع وموقعه الاستراتيجي بالقرب من الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا.

 

والمحطة التي تنفِّذها الشركة العُمانية للصهاريج “اوتكو” تُعد مشروعًا عُمانيًّا 100% تملكه الحكومة مُمثلة في مجموعة (أوكيو)، حيث تم البدء في تنفيذه في شهر أغسطس 2019م، ويُعد مشروعًا حيويًّا يهدف إلى تخزين جميع أنواع النفط وبكميات كبيرة، مع إضافة قيمة من خلال توفير خدمات تخزين المنتجات السائلة والغازية بما فيها منتجات الطاقة المتجددة النظيفة كالهيدروجين السائل والأمونيا وغيرها.

 

وتبلغ السعة التخزينية في مرحلتها الأولى نحو ٧ر٢٦ مليون برميل مع زيادة الطاقة الاستيعابية وفقًا لتنامي الطلب من قِبل المستثمرين لتمثِّل المحطة مصدر احتياجات النفط الخام لمصفاة الدقم، وقد تم ربط المصفاة بالمركز عبر خط أنابيب بطول 80 كيلومترًا، وتم إنشاء 8 خزانات ضخمة لتخزين النفط الخاص بالمصفاة.

 

كما تم بناء المحطة العائمة لاستيراد وتصدير النفط لاستقبال أكبر ناقلات النفط في العالم، حيث تم ربطها بأربع مضخات رئيسية لدفع النفط الخام إلى الأعلى، كما أن الموقع مُهيأ لإضافة مضخات إضافية تواكب الطلب على تخزين النفط بالمحطة كلَّما دعت الحاجة للتوسع.

 

وبهذه الإمكانات يمكن أن تصبح محطة "راس مركز" لتخزين النفط أكبر مشروع لتخزين النفط الخام في الشرق الأوسط، ومركزًا عالميًّا مهمًّا لتخزين النفط الخام؛ نظرًا للموقع الاستراتيجي للمشروع على بحر العرب المطلِّ على المحيط الهندي.

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