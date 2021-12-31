أحدها عادة في إحدي محافظات مصر

يصادف غدًا السبت، أولى أيام العام الميلادي الجديد 2022، وفي هذه المناسبة من كل عام، تنظم الدول حول العالم، احتفالات، ويشارك المواطنين من جميع البلدان في هذه الاحتفالات التي تختلف طرقها من دولة لأخرى.

فكل دولة لها طريقتها في الاحتفال، لكن الأغلب تكمن طريقة الاحتفال في حضور حفلات للمغنين المختلفين، وانتظار الساعة تدق الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، وتنطلق الألعاب النارية.

أغرب احتفالات رأس السنة للأعوام السابقة

بطريقة غير اعتيادية يحتفل بعض الأشخاص حول العالم بحلول السنة الميلادية الجديدة بطريقتهم الخاصة، بشكل غريب، ونرصد أبرز أغرب الاحتفالات حول العالم..

- رجل يرتدي زي بابا نويل يُطعم زرافة، كرغبة منه في منح الحيوانات هدايا خاصة في هذه المناسبة

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

- شارك أشخاص في سباق «سانتا نصف عارٍ» في وسط مدينة بودابست في المجر

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

- جعل شخص ما في فرنسا كلبه الخاص يتبول أمام شجرة عيد الميلاد في باريس

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

- تعلق أحد الأشخاص في سلوفينيا بحبل، مرتديًا زي بابا نويل، وهبط من أعلى سطح عيادة للأطفال ليشعرهم بفرحة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

- أقدم بعض الأفراد في الإسكندرية في مصر بكسر عدد من الأطباق أو أي شيء قابل للكسر، فقاموا بالوقوف في شرفات المنازل في تمام الساعة الثانية عشر من منتصف ليلة رأس السنة وكسروا كل ما هو قابل للكسر، تعبيرًا عن رغبتهم في الخروج من حالات الاكتئاب والا يستمر الامر معهم للعام القادم.

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

- في أحد الأعوام كان فائض محصول العنب في اسبانيا كثيرا، فقرر المزارعون منحه للسكان مجانًا، وقام المواطنون بإلقاء 12 حبه من العنب في أخر 12 ثانية قبل تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، ثم بدء الاحتفال.

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

- ارتدى سكان الأرجنتين ملابس داخلية ملونة باللون الوردي، احتفالاً بالعام الجديد وقدموا قدمهم اليمنى عن اليسرى تيمنًا باستقبال العام الجديد.

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

- ارتدي جميع مواطني البرازيل ملابس باللون الأبيض، اعتقادًا منهم بأنها ستقوم بتخويف الأرواح الشريرة وتبقى بعيدة عنهم على مدار العام الجديد.

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

- إحدى العادات الغريبة في ألمانيا، هو إخفاء المخلل في مكان ما داخل أغصان الشجر، وإعطاء هدية إضافة لأي طفل يجدها.

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

- يحتفل مواطنو النمسا بالكريسماس بشكل مخيف، فيعتمدوا على ارتداء أقنعة بإحدى الشخصيات المخيفة التي تظهر لمعاقبة الأطفال السيئين طوال العام.