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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

على غرار المترو.. غدا| التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية لمحطات السكة الحديد

صدى البلد

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن بدء التشغيل التجريبي لبوابات الدخول والخروج الإلكترونية ابتداء من صباح الغد السبت فى 5 محطات.

 

وبداية من السبت القادم، سيتم تشغيل بوابات إلكترونية للدخول والخروج ببعض محطات هيئة السكة الحديد، على غرار محطات مترو الأنفاق، لمنع استقلال القطارات دون شراء تذاكر، حيث قامت الهيئة بتركيب أولى البوابات فى محطة الجيزة ومحطة مصر بالقاهرة، وتشمل المرحلة الأولى من المشروع 4 محطات رئيسية تعتبر الأكثر كثافة ركاب على مستوى خطوط السكة الحديد.

 

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع محطة مصر بالقاهرة ومحطة الجيزة ومحطتى الإسكندرية وسيدى جابر، على أن يتم إضافة باقى المحطات الرئيسية تباعا، وتضم المرحلة الثانية 16 محطة رئيسية على مستوى خطوط الوجهين القبلى والبحرى على رأسها محطات طنطا والمنيا وبنى سويف وأسيوط ونجع حمادى وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان، ومن المخطط يغطى هذا المشروع محطات السكة الحديد.

 

وسيتم تركيب البوابات وستمنع عبور أى راكب فى اتجاه رصيف القطار بدون أن يكون حاجزا لتذكرة بأى وسيلة من وسائل حجز التذاكر سواء شبابيك الحجز بالمحطات أو ابليكشن الحجز الموجود على الموبايلات أو الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة الانترنت، وسيكون المرور “ببار كود للعاملين والركاب، وفق مصادر في الهيئة لـ صدى البلد، التي أكدت أن هذه التذكر ستمنع مرور الركاب إذا كانت القطارات ممتلئة، ويتماشى مع مشروع الكارت الموحد الذكى لاستقلال وسائل النقل الجماعى الذى تخطط وزارة النقل لتطبيقه”.

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