أخبار السيارات | متسابق فورمولا 1 بيير جاسلي : فيراري ومكلارين سبب إثارة حماسي.. أيهما أفضل؟.. بي إم دبليو M50 في مواجهة تسلا 3

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها في السطور التالية:

قال سائق الراليات الفرنسي بيير جاسلي، من فريق ألفا توري، إن الفرصة المتاحة أمام فريقه لمنافسة فرق مكلارين و فيراري مرة أخرى في سباقات فورمولا واحد العام القادم، وأن كلا من فيراري و مكلارين تحديدا قدما "نوعًا مختلفًا من الإثارة" وكانوا سببا رئيسيا في نجاح موسم سنة 2021.

تطرح بي ام دبليو الألمانية طرازها BMW i4 في صالات عرض الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2022 في فئتين من التجهيز المختلف (بي ام دبليو eDrive40 وبي ام دبليو M50) مع مدى تشغيلي يصل إلى 301 ميلاً في الشحنة الواحدة وفقا لتقدير وكالة حماية البيئة الأمريكية.

كشفت مازدا اليابانية عن طراز carol الجديد التي ستكون مخصصة للأسواق المحلية فقط (فئة الـ Kei) وهي توأم طراز سوزوكي ألتو الذي يباع في موطنه وكل دول العالم.

استطاعت فئة الـ SUV ان تتربع على عرش السيارات داخل السوق المصري لعام 2021، بعد ان حققت مبيعات كبيرة إلى جانب السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، وذلك لما تتمتع به من مقاومات كثيرة، إلى جانب الاطلالة الخاصة بكل علامة تجارية.

قررت إدارة جنرال موتورز، أن تعدم 120 سيارة شيفروليه كورفيت C8 جديدة بعد أن تعرض مصنعها في ولاية كنتاكي لإعصار عنيف أدى لتدمير أجزاء بالكامل من المنشأة الصناعية وإلحاق أضرار بالغة بـ 120 سيارة شيفروليه حديثة الصنع ما زلت موجود بمصنع "باولينج جرين" كانت في انتظار تسليمها للعملاء.