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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أيهما أفضل؟.. بي إم دبليو M50 في مواجهة تسلا 3

أيهما أفضل؟ بي ام
أيهما أفضل؟ بي ام دبليو M50 في مواجهة تسلا 3

تطرح بي ام دبليو الألمانية طرازها  BMW i4 في صالات عرض الولايات المتحدة في الربع الأول من عام 2022 في فئتين من التجهيز المختلف (بي ام دبليو eDrive40 وبي ام دبليو M50) مع مدى تشغيلي يصل إلى 301 ميلاً في الشحنة الواحدة وفقا لتقدير وكالة حماية البيئة الأمريكية.

 

قارن موقع "inside evs" المتخصص في السيارات بين بي ام دبليو i4 وموديل تسلا  3 لسنة 2022، من حيث الأسعار والإمكانيات والنطاق المتوقع لكل طراز. لاحظ الموقع أن هناك الكثير من التشابهات بين بي ام دبليو i4 M50 وتسلا موديل 3 وهو ما جعل الموقع يجري مقارنة شاملة بين العلامتين التجاريتين ذات الدفع الكلي للعجلات.

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سعة حزمة البطارية أعلى قليلاً في بي ام دبليو i4 ، لكن نطاق السير الخاص بها ومقاس العجلات أقل من  تسلا،  تأتي بي ام دبليو i4 بحزمة بطاريات 83.9 كيلو وات في الساعة بينما تسلا 3 تعمل ببطارية 80 كيلو وات في الساعة وهو ما يمثل فرق في مخرجات القوة بنسبة 4.9 %.

 

فيما يخص نطاق السير، تأتي بي ام دبليو الرياضية بنطاق 270 ميلا في الشحنة الواحدة بينما تسلا 4 بطاق يبلغ 315 ميلا في الشحنة الواحدة، أي ما يعادل نقص عند بي ام دبليو في النطاق بنسبة 14.3 %.

 

بالنسبة للقدرة على التسارع على الطريق، تستطيع بي ام دبليو التسارع من نقطة الثبات حتى 60 ميل في الساعة خلال 3.7 ثنية بينما  تسلا  3 تستطيع التسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميلا في الساعة خلال 3.1 ثانية فقط، وهو ما يعني أن بي ام دبليو ابطأ في التسارع بنسبة 19.4% إذا ما قورنت بتسلا.

 

فيما يتعلق بالسرعة القصوى، تبلغ السرعة القصوى في بي ام دبليو 130 ميل في الساعة بينما تسلا 3 تبلغ سرعتها القصوي 162 ميل في الساعة، وهو ما يعني أن بي ام دبليو أقل من تسلا 3 بنسبة 19.8%   فيما يتعلق بأقصى سرعة.

 

على الرغم من الأرقام التي تثبت تفوق تسلا3 على الصانع الألماني إلا أن الموقع المتخصص في السيارات قال إن BMW تقدم تجربة قيادة أفضل بكثير ومقصورة أجمل وجودة في المقاعد والتنجيد أعلى من تسلا وهي الأشياء التي يهتم بها محبي السيارات الفاخرة.
 

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