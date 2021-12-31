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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا تستدعي نصف مليون سيارة من موديل S و3 بسبب عيوب صناعة

تسلا
تسلا

قامت  تسلا  موتورز، عملاق صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، باستدعاء جميع سيارات تسلا موديل 3 من إنتاج  2017 إلى 2020 وجميع سيارات تسلا S بسبب عيوب صناعة في غطاء الصندوق الخلفي والكاميرا الاحتياطية مما يجعلها أكثر عرضة للحوادث مع عيوب في تركيب أقفال غطاء المحرك.

 

وفقًا للوثائق المقدمة إلى الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة بالولايات المتحدة الأمريكية (NHTSA) ، الاستدعاء يشمل 475،318 مركبة، منها  356،309 مركبة  تسلا  موديل 3  و 119،109 مركبة طراز تسلا  S. تقدر تسلا أن حوالي 1% فقط من مالكي طراز 3 تعرضوا لمشاكل بسبب عيوب الصناعة، مقارنة بـ 14% من مالكي طراز S.

 

وقد أعلنت تسلا أن فتح وإغلاق صندوق الأمتعة الخلفي في موديل 3  قد يؤدي إلى إتلاف وتآكل في الكابل المرتبط بعمل كاميرا الرؤية الخلفية، مما يتسبب في اتلاف عمل الكاميرا بشكل مفاجئ وعدم التقاط صور خلفية من محيط السيارة وإرسالها إلى شاشة المعلومات والترفيه لتساعد السائق. 

 

بينما تعد مشكلة الطراز S أكثر خطورة، لأن عيب الصناعة في غطاء المحرك الذي يمنعه من الإغلاق بشكل كامل وآمن، مما يهدد حياة الركاب والسائق في حال إذا ما فتح بشكل مفاجئ وقت القيادة وبالتالي يحجب الرؤية عن السائق، وأوضحت تسلا أن أقفال غطاء المحرك في تسلا إس به مشاكل وتم تركيبه بشكل خاطئ.

 

سيتم إخطار المالكين برسالة بريد إلكتروني بدءا من 18 فبراير للتوجه لأقرب وكيل رسمي والتعامل مع المشكلة وإصلاح العيب في كلتا الحالتين، يمكن للمالكين التحقق من موقع الاستدعاءات NHTSA لمعرفة ما إذا كانت سيارتهم قد تأثرت.

تسلا تسلا موتورز الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة الولايات المتحدة الامريكية تسلا موديل 3 تسلا S

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