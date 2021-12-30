الأول ثروته 278 مليار دولار .. قائمة أغنى أغنياء العالم في 2021 |فيديو

عرضت قناة " العربية " تقريرًا عن أغنى أغنياء العالم في 2021 .

وأفاد التقرير، أن إيلون ماسك يأتي في المرتبة الأولى وهو مالك شركة " تسلا " ،حيث تبلغ ثورته 278 مليار دولار .



وتابع التقرير ، أنه يأتي في المرتبة الثانية برنار أرنو مالك شركة " لوفيتون" ، حيث ضاعف ثروته لتبلغ 199.5 مليار دولار .



وأضاف التقرير ، أن جيف بيزوس وهو مؤسس شركة أمازون يأتي في المرتبة الثالثة ،حيث تبلغ ثروته حوالي 197 مليار دولار ، ويأتي في المرتية الرابعة بيل جيتس ، وهو مالك شركة " ميكروسوفت " ، والتي تبلغ ثروته حوالي 138.6 مليار دولار .



وذكر التقرير ، أن لاري بايغ يحتل المرتبة الخامسة ، وهو مؤسس شريك في " جوجل " وصلت ثروته إلى 125 مليار دولار.



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