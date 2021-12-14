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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز توقف إنتاج شيفروليه كورفيت لهذا السبب

مصنع شيفروليه كورفيت
مصنع شيفروليه كورفيت

أعلنت شركة جنرال موتورز الأمريكية، أن مصنع إنتاج شيفروليه في جرين بولينج بولاية كنتاكي، أوقف عمله منذ 13 ديسمبر، وبالتالي خطوط إنتاج سيارات  شيفروليه  كورفيت الرياضية.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، تقوم جنرال موتورز حاليا بإعادة إصلاح وترميم مصنع ولاية كنتاكي نتيجة الأضرار الناجمة عن اندلاع حريق بسبب موجات الأعاصير المتتالية التي ضربت الولاية.

 

عانت 6 ولايات أمريكية من اجتياح موجات من الأعاصير القاتلة التي ضربت جنوب الولايات المتحدة الأمريكية وغربها، واسفرت عن مقتل 90 شخصا ودمرت مدن بالكامل، وسوتها بالأرض.

 

أعلنت شركة جنرال موتورز GM في بيان رسمي لأوتو موتيف للسيارات أن الحريق "تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالمصنع، بما في ذلك السقف ومدخل دخول الموظفين، العدد القليل من الموظفين الذين كانوا في المصنع وقت الإعصار والحريق بأمان الآن ولم يصبهم أضرار. الحفاظ على بيئة عمل آمنة لموظفي المصنع هو أولويتنا القصوى".

 

عرضت القناة الخامسة للأخبار الخاصة بولاية ناشفيل، صورًا لمنشأة شيفروليه عقب الحريق عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وأظهرت عدسات المصورين أن المصنع تضرر بشدة خاصة مرآب السيارات والطرقات المُفضية لأبواب المصنع، بينما تهدم بالكامل مكان تخزين سيارات شيفروليه كورفيت C8 الجديدة الخارجة من خطوط الإنتاج.

 

توقف مصنع  شيفروليه  كورفيت عن العمل وسيستمر مغلق طوال الأسبوع الحالي، مع إلغاء المناوبة النهارية والليلية حتى تتمكن فرق الترميم من إعادة المنشأة إلى المستوى القياسي، فيما أعلنت جنرال موتورز أنه على الأرجح ستعاود استئناف الإنتاج في 20 ديسمبر  الحالي، ولكنها لم تؤكد بشكل قاطع.

 

الجدير بالذكر أن مصنع إنتاج سيارات شيفروليه كورفيت توقف قبل ذلك عن العمل لفترات طويله عقب تفشي وباء كوفيد 19 وبسبب أزمة نقص أشباه الموصلات وتعطيل في سلاسل التوريد.

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