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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه بولت الكهربائية 2022 تستعرض قوتها بمعرض جده الدولي..صور

شيفروليه بولت الكهربائية
شيفروليه بولت الكهربائية 2022 تستعرض قوتها بمعرض جده الدولي

استعرضت السيارة شيفروليه بولت موديل 2022 قوتها داخل معرض جده الدولي للسيارات، وتعد هذه النسخة واحدة من ابرز الاصدارت المشاركة من فئة السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، مع قدرات جانبية تتعلق بالمقصورة الداخلية وتقنيات دعم قائد المركبة، بالاضافة للتصميم الخارجي المبهر من فئة الكروس اوفر.

شيفروليه بولت الكهربائية 2022 تستعرض قوتها

 

تمتلك السيارة شيفروليه بولت الكهربائية 2022 قياسات هيكلية بنسبة طول بلغت 430.5 سم، مع عرض يقدر بـ 177 سم، و 161.5 سم للارتفاع، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 267.5 سم، مع مصابيح نحيفة أوتوماتيكية واضواء نهارية تحمل بتقنية LEDLIGHT.

كما دعمت السيارة باطارات R17/50/215 تدعمها جنوط رياضية يبلغ قياسها 17 بوصة، مع مرايات جانبية ذات اشارات ضوئية قابلة للطي، ومقابض للابواب بنفس اللون الخاص بالطلاء الخارجي لهيكل السيارة، بالاضاغة إلى اقطاب روف راك والتي تقع على جانبي السقف المستخدمة لتحميل الاغراض.

وتحتوي السيارة على سقف بانوراما زجاجي، مع اقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات، متصل بعتبات جانبية تقترن بالناحية الامامية والخلفية للسيارة، بالاضافة إلى سبويلر رياضي انيق ومساحة خلفية مع زجاج معتم، علاوة على حساسات ركن، وكاميرا خلفية، وعواكس للاضاءة، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط يبلغ قياسها 10.2 بوصة، تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

وتستمد السيارة شيفروليه بولت الكهربائية 2022 قوتها من محرك كهربائي بقوة 200 حصانا، و 360 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، وبهذه القدرات تتسارع من 0 لـ 100 كم خلال 6.5 ثانية، مع بطارية بقدرة 65 كيلووات في الساعة بقدرات الشحن السريع، حيث توفر مدى سير يقدر بـ 547 كيلومتر للشحنة الواحدة.

شيفروليه بولت موديل 2022 شيفروليه بولت موديل 2022 السيارة شيفروليه بولت موديل 2022

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