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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ماكلارين 720 تقدم نسخة استثنائية احتفالاً بانتصارات فريق الفورميلا وان

ماكلارين تقدم 720
ماكلارين تقدم 720 نسخة استثنائية

بعد تحقيق فريق مكلارين إنجاز تاريخي بالفوز بالثنائية في حلبة سباق الجائزة الكبرى الذي أقيم على حلبة مونزا في ايطاليا، قامت شركة السيارات البريطانية الشهيرة بالاحتفال بأبطالها على طريقتها الخاصة عن طريق إصدار سيارة مكلارين 720 أس دانيال ريكاردو المحدودة والخارقة.

وتشتهر عالمياً ماكلارين بتصنيع السيارات الرياضية الفارهة والأنيقة ، التي تتوفر بمواصفات فنية وعصرية مذهلة تقدم تجربة قيادة ممتعة و أنيقة على الطرقات و حلبات السباقات بالإضافة لمواصفاتها الميكانيكية القوية وتصميمها العصري ومقصورتها الأمامية المريحة.

تعتمد سيارة ماكلارين 720 أس دانيال ريكاردو على محرك V8 بسعة 4000 سي سي مزدوج التيربو يولد قوة تصل الي 720 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الي 770 نيوتن متر ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من سبع سرعات بنظام دفع خلفي ، وتبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.9 ثانية بينما تبلغ سرعتها القصوى 341 كم/ساعة.

وعلى مستوي التجهيزات الداخلية تتوفر سيارة ماكلارين 720 أس دانيال ريكاردو بمقصورة رياضية أمامية فاخرة و مقاعد مصنوعة من الكاربون فايبر وكسوة من جلد الكانتارا المميز مع لمسات لمسات برتقالية عبر المقاعد والأبواب ولوحة القيادة وعجلة القيادة ، إضافة لمجموعة رائعة من وسائل الترفيه والاتصال الحديثة.

وخارجياً جاءت سيارة ماكلارين 720 أس دانيال ريكاردو بتصميم رياضي عدواني أنيق باللون البرتقالي مع لمسات زرقاء عند المرايا الجانبية ، ويحمل نمط ماكلارين المميز عالمياً ، وبهيكل خفيف الوزن مصنوع من ألياف الكاربون خفيف الوزن ، وتم  تحديث عناصر الديناميكية الهوائية و الثبات ، بالإضافة الي مصابيح أمامية تكيفية  ومصابيح LED و مرايا أبواب إلكترونية ونوافذ تعمل بالكهرباء وعجلات رياضية خلائطية ونظام عادم رياضي.

ستتوفر سيارة ماكلارين 720 أس دانيال ريكاردو بثلاث نسخ فقط و لم يتم الكشف عن السعر الرسمي بعد .

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