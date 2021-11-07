سعر ومواصفات السيارة الخارقة مكلارين سينا موديل 2021 في السعودية

تشتهر عالمياً شركة ماكلارين البريطانية بتصنيع السيارات الرياضية الفارهة والأنيقة، والتي تتوفر بمواصفات فنية وعصرية مذهلة وتقدم تجربة قيادة ممتعة وأنيقة على الطرقات وحلبات السباقات بالإضافة لمواصفاتها الميكانيكية المذهلة وتصميمها العصري ومقصورتها الأمامية الفاخرة والمريحة.

وتعد سيارة مكلارين سينا موديل 2021 واحدة من أقوى سيارات الشركة البريطانية في عام 2021 وذلك بسبب تقديمها تجارب قيادة ممتعة وتصميم رياضي أنيق ومميز كما شهدت شهدت زيادة في أرتفاع سعرها خلال الفترة الأخيرة.

وحصلت سينا على أسمها من اسم سائق سباق الفورمولا وان البرازيلي أيرتون سينا، حيث تم تكريمه له بسبب نجاحه وتحقيقه العديد من البطولات مع فريق ماكلارين للفورمولا وان بين موسمي 1988 و 1993.

وتعتمد سيارة ماكلارين سينا موديل 2021 على محرك V8 بسعة 4000 سي سي مزدوج التربو يولد قوة تصل الي 800 حصان وعزم دوران يصل الي 800 نيوتن متر ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من سبع سرعات بنظام دفع خلفي، وتبلغ قدرتها علي التسارع من وضع السكون حتي 100 كم/ساعة في زمن قدره 2.8 ثانية بينما تبلغ سرعتها القصوى 335 كم/ساعة.

وخارجياً جاءت سيارة ماكلارين سينا موديل 2021 بتصميم رياضي شرس وعدواني بجناح خلفي ضخم وبهيكل خفيف الوزن مصنوع من ألياف الكاربون يقدم رؤية عصرية في صناعة سيارات سريعة خفيفه الوزن، وتحديث عناصر الديناميكية الهوائية والثبات، بالإضافة إلي مصابيح أمامية تكيفية ومصابيح LED ومرايا أبواب ألكترونية ونوافذ تعمل بالكهرباء وعجلات رياضية خلائطية ونظام عادم رياضي.

ومن الداخل تتوفر سيارة مكلارين سينا موديل 2021 على مقصورة أمامية فاخرة قامت الشركة بتطويرها خصيصاً وتزويدها بأحدث وسائل الاتصال والتكنولوجيا وأنظمة الملاجة والأمان المتطورة حيث وفرت وسائل ترفيه ذكية وأنظمة أتصالات فائقة السرعة ودعم للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية مع كساء المقاعد بجلد الكانتارا الفاخر وإمكانية ضبط وتحريك المقاعد كهربائياً وتحكم ألكتروني في الثبات.

ويبلغ سعر سيارة مكلارين سينا موديل 2021 في الأسواق السعودية 5 مليون و585 ألف ريال تقريباً وتم تصنيع 500 نسخة يدوياً منها فقط.