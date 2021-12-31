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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركة مترو الأنفاق تحصل على شهادات الأيزو في إدارة الجودة والسلامة والصحة المهنية

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

اجتازت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق مراجعات المنح للحصول علي شهادة الإيزو 9001 لإدارة الجودة وشهادة الأيزو 45001 للسلامة والصحة المهنية لمركزي تدريب العاملين بسرايا القبة وشبرا الخيمة وذلك للخطين الأول والثاني  من خلال شركة 
 الامريكيةOtabu Global Services Private Limited
.
ويأتى ذلك في إطار توجيهات  الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل  بالتحسين المستمر والمستدام لبيئة العمل و الارتقاء بمستوى الجودة لتقديم افضل خدمة لجمهور الركاب.

والجدير بالذكر ان الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو قد سبق و حصلت العام  السابق علي شهادة الأيزو 9001 لإدارة الجودة بالتحكم المركزي.


وتقوم الشركة بشكل مستمر-  بناء على توجيهات وزير النقل- بالارتقاء بمستوي الصيانة بالشركة وتحسين مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب، وإجراء المراجعات اللازمة للحصول علي شهادات الأيزو 9001 و45001 لورشتي صيانة الوحدات المتحركه للخطين الأول ثاني " طرة البلد وشبرا الخيمة " وذلك خلال الشهر المقبل.

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