أجنبية الصنع.. جمارك القاهرة تضبط زجاجات مشروبات كحولية غير خالصة الضرائب والرسوم

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالإشتراك مع مباحث الأموال المستردة من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

يأتي ذلك في إطار الجهود الميدانية المتتالية التي تقوم بها مصلحة الجمارك المصرية في مكافحة جميع أشكال التهريب والجريمة المنظمة.

فبناءا على معلومات سرية معلومات توافرت لدى إدارة مباحث الأموال المستردة وإدارة مكافحة التهرب الجمركى بقيام دليفرى بمنطقة المهندسين بالإتجار وبيع المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم .

وعليه تم تقنين الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث بمعرفة اللواء فوزي مدني والعميد عبد العزيز كمال وقوة من رجال الشرطة السريين ، ولجنة من الادارة العامة للمكافحة كلا من عبدالله مصطفى مدير ادارة التحريات والضبط ومحمد احمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية وأحمد عيد الحلو مدير ادارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ ومحمد فواد وأحمد صلاح وطارق عبد العزيز ومحمد ابراهيم وإيهاب عبدالله رؤساء الاقسام بمكافحة التهرب الجمركي ، حيث تم ضبط ١٩١ زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 9 مليون و11 ألف و 724 جنيه .

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1626 لسنة2021 مكافحة تهرب.

وتقدم المتهم بطلب تصالح وتم سداد جزء من المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.