أحمد موسى: يوجد مستهدِفون لمصر مروجون لأكاذيب بشأن انتخابات مجلس النواب
19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر
رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
72 ساعة .. خبير تحكيمي: هذا آخر موعد لتقديم شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

خالد العناني يوجه رسالة هامة في حفل تنصيبة كمدير لليونسكو

الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
محمد الاسكندرانى

قال الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو، أنني تشرفت اليوم، في سمرقند، بتنصيبي كمدير عام لليونسكو، إنها لحظة تنبض بالعاطفة وتُجسّد عمق المسؤولية.


خالد العناني مدير عام اليونسكو 


أوضح العناني، أننا في مرحلة تتسارع فيها التغييرات العميقة، حيث لم تكن المعرفة يومًا سهل الوصول إليها كيومنا هذا، ومع ذلك تتنامى عدم الثقة، وعلى الرغم من أن العالم أصبح اليوم أكثر اتصالًا من أي وقت مضى، يشعر الكثير بالعزلة.
أشار إلي تعرض النظام المتعدد الأطراف لضغوط، ويبدو الانغلاق على الذات أحيانًا أسهل من الاعتماد على الحوار.

في هذا السياق، يظل دور اليونسكو محوريًا: التذكير بأن السلام يُبنى خطوة بخطوة، بفضل التعليم، والعلم، والثقافة، وحرية الفكر والتعبير. 
 


تابع قائلا: أن في الوقت الذي يتعرض فيه نظام الأمم المتحدة للتشكيك، على منظمة اليونسكو أن تؤكد، من خلال الفعل والقدوة، أن هذه المؤسسة لا تزال ساحة تجمع بين الإنسانية والعقلانية. يجب أن نُركّز على رسالتنا، وأن نبحث عن أوجه التعاون البناء والتكامل، وأن نجعل عملنا أوضح، وأسرع، وأكثر فعالية.

أفاد رغم جسامة التحديات، فإن تاريخ اليونسكو يُؤكد أن لا شيء مستحيل. فكلما انغلقت الأفق أمام الإنسانية، كانت اليونسكو تفتح نوافذ الأمل من جديد. واليوم وهي تقترب من عامها الثمانين، فهي ليست ذكري من الماضي، بل وعد بمستقبل مشرق. ومن هنا تنطلق المسيرة معًا.
 

خالد العناني الدكتور خالد العناني مدير عام اليونسكو اليونسكو الدكتور خالد العناني المدير العام لليونسكو

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

ياسمين الخطيب - عبدالله رشدي

كان هيخرجني من الملة.. زوجة عبدالله رشدي تكشف تفاصيل إنكاره لابنته

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

مباراة السعودية ومالي

بالهزيمة أمام مالي .. منتخب السعودية يودع كأس العالم للناشئين

الأهلي

موعد مباراتي الأهلي أمام شبيبة القبائل والجيش الملكي في أفريقيا

زيزو

ياريت تقرا اللوائح ..خبير تحكيمي يسخر من شكوي الزمالك ضد زيزو

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

إنتخابات مجلس النواب 2025

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

ما العلاقة بين الكركديه وضغط الدم؟

مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور

مسيرة حزب الجبهة الوطنية

أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

أخبار السيارات

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

