خالد العناني يوجه رسالة هامة في حفل تنصيبة كمدير لليونسكو

قال الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو، أنني تشرفت اليوم، في سمرقند، بتنصيبي كمدير عام لليونسكو، إنها لحظة تنبض بالعاطفة وتُجسّد عمق المسؤولية.



خالد العناني مدير عام اليونسكو



أوضح العناني، أننا في مرحلة تتسارع فيها التغييرات العميقة، حيث لم تكن المعرفة يومًا سهل الوصول إليها كيومنا هذا، ومع ذلك تتنامى عدم الثقة، وعلى الرغم من أن العالم أصبح اليوم أكثر اتصالًا من أي وقت مضى، يشعر الكثير بالعزلة.

أشار إلي تعرض النظام المتعدد الأطراف لضغوط، ويبدو الانغلاق على الذات أحيانًا أسهل من الاعتماد على الحوار.



في هذا السياق، يظل دور اليونسكو محوريًا: التذكير بأن السلام يُبنى خطوة بخطوة، بفضل التعليم، والعلم، والثقافة، وحرية الفكر والتعبير.





تابع قائلا: أن في الوقت الذي يتعرض فيه نظام الأمم المتحدة للتشكيك، على منظمة اليونسكو أن تؤكد، من خلال الفعل والقدوة، أن هذه المؤسسة لا تزال ساحة تجمع بين الإنسانية والعقلانية. يجب أن نُركّز على رسالتنا، وأن نبحث عن أوجه التعاون البناء والتكامل، وأن نجعل عملنا أوضح، وأسرع، وأكثر فعالية.



أفاد رغم جسامة التحديات، فإن تاريخ اليونسكو يُؤكد أن لا شيء مستحيل. فكلما انغلقت الأفق أمام الإنسانية، كانت اليونسكو تفتح نوافذ الأمل من جديد. واليوم وهي تقترب من عامها الثمانين، فهي ليست ذكري من الماضي، بل وعد بمستقبل مشرق. ومن هنا تنطلق المسيرة معًا.

