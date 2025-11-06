قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عم الضحايا المتوفين في حريق بشبرا الخيمة: باب الشقة كان مكهرب بسبب ماس
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة أحياء ومناطق في محافظة رام الله والبيرة ويداهم متجرًا
ترامب يعتزم استضافة قادة آسيا الوسطى وسط تصاعد السباق على الموارد
التصريح بدفن ضحايا حريق شقة بيجام بشبرا الخيمة
هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون
خبيرة في الشئون الأفريقية: قوى ظلامية وراء ما يحدث بالسودان للاستيلاء على ثرواتها.. فيديو
ويتكوف: سأعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
بالأسعار.. الإسكان تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن وحدات سكنية جديدة
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سنتعاون معا لجعل مستقبلنا أكثر إشراقا.. خالد العناني: روح الوحدة وراء نجاحي

الدكتور خالد العناني
محمد الاسكندرانى

قال الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو، أنني تشرفت بانتخابي مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو من قِبل المؤتمر العام.


وتوجه العناني بخالص التقدير والامتنان إلى جميع الدول الأعضاء على الثقة الغالية التي منحوها لي، وعلى روح الوحدة التي كانت وراء هذا القرار الجماعي.

خالد العناني 


عبّر المدير العام لليونسكو عبر صفحتة على الفيس بوك، عن شكره العميق لفريق حملته، ولعائلته، ولكل من دعموه خلال هذا المشوار الطويل.


اوضح لقد زرت 65 دولة خلال 31 شهرا، والتقيت بأشخاص مميزين، وشهدت بنفسي الأثر العميق للثقافة والمعرفة والحوار في تقدم الشعوب.


استكمل قائلا: لقد كانت هذه الحملة المحطة الأسمى والأكثر ثراءً في حياتي ،وبالتعاون مع جميع الدول الأعضاء وشركائنا، أتعهد ببناء يونسكو للغد – يونسكو من أجل الشعوب. يدًا بيد، سنتعاون معاً لجعل هدفنا المشترك أكثر إشعاعًا وتأثيرًا ، ولكل من يؤمن بأن الحوار والتفاهم هما الطريق إلى السلام: فلنواصل هذه الرحلة معًا.

اليونسكو الدكتور خالد العناني مصر المدير العام لمنظمة اليونسكو يونسكو

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

هدير عبد الرازق

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

حركة مرورية

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق الزراعي إثر انقلاب سيارة بطوخ

جولة وكيل صحة المنوفية

إحالة عدد من المتغيبين عن العمل بالمركز الصحي بشبين الكوم للشئون القانونية

مهرجان قنا للحرف التراثية

محافظ قنا يكرم رموز الفن والثقافة ضمن فعاليات مهرجان قنا للفنون

بالصور

وهران تحتفي بالفنان منذر رياحنه في حفل تكريمي استثنائي

منذر رياحنة
ما الذي يحدث لجسمك عند إضافة الكركم إلى قهوتك الصباحية؟.. فوائد مذهلة

فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي
بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة

طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

