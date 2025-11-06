سنتعاون معا لجعل مستقبلنا أكثر إشراقا.. خالد العناني: روح الوحدة وراء نجاحي

قال الدكتور خالد العناني المدير العام لمنظمة اليونسكو، أنني تشرفت بانتخابي مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو من قِبل المؤتمر العام.



وتوجه العناني بخالص التقدير والامتنان إلى جميع الدول الأعضاء على الثقة الغالية التي منحوها لي، وعلى روح الوحدة التي كانت وراء هذا القرار الجماعي.

خالد العناني



عبّر المدير العام لليونسكو عبر صفحتة على الفيس بوك، عن شكره العميق لفريق حملته، ولعائلته، ولكل من دعموه خلال هذا المشوار الطويل.



اوضح لقد زرت 65 دولة خلال 31 شهرا، والتقيت بأشخاص مميزين، وشهدت بنفسي الأثر العميق للثقافة والمعرفة والحوار في تقدم الشعوب.



استكمل قائلا: لقد كانت هذه الحملة المحطة الأسمى والأكثر ثراءً في حياتي ،وبالتعاون مع جميع الدول الأعضاء وشركائنا، أتعهد ببناء يونسكو للغد – يونسكو من أجل الشعوب. يدًا بيد، سنتعاون معاً لجعل هدفنا المشترك أكثر إشعاعًا وتأثيرًا ، ولكل من يؤمن بأن الحوار والتفاهم هما الطريق إلى السلام: فلنواصل هذه الرحلة معًا.