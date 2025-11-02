قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أيمن الجميل: افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي يعبر عن قدرة مصر وحضارتها العريقة
رئيس الوزراء يغادر إلى قطر للمشاركة في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
حكم إطلاق عبارة الجمعة السوداء.. الإفتاء: يوم عظمه الله وجعل فيه ساعة استجابة
أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي ويؤكد: المتحف المصري الكبير هدية للبشرية والعالم
أحمد موسى: العالم يرى مصر بصورة مختلفة.. وحضور 79 وفدًا دوليًا جسَّد مكانتها وأمنها
طريقة الاستعلام وسداد أقساط شقق سكن لكل المصريين 2025 إلكترونيا
أحمد موسى: الإعلام الدولي يتحدث عن مصر ويبث فعالياتها على الهواء مباشرة
سفير مصر في أثينا: حضور رفيع المستوى لشخصيات يونانية بحفل افتتاح المتحف الكبير بـ"الأكروبوليس"
وزير الرياضة: نؤهل منتخب ناشئي كرة اليد من سنين ..والمركز الثاني عالميا ليس هينا
أحمد موسى: نشعر دائمًا بالفخر بتاريخ مصر.. والعالم كله يتحدث عن قوتنا الناعمة
أبو الغيط يؤكد الدور المحوري للسلطة الفلسطينية ويدعو لتوحيد مؤسساتها
منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خالد العناني: المتحف الكبير يشكل جسرًا من الإبداع بين الماضي والمستقبل

المتحف الكبير
المتحف الكبير
أ ش أ

أكد الدكتور خالد العناني المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن المتحف المصرى الكبير الذى يقع في مواجهة أهرامات الجيزة، لا يقتصر على كونه صرحا لعرض آلاف القطع الأثرية الفريدة، وفي مقدمتها كنوز توت عنخ آمون التي تُعرض للمرة الأولى كاملة، بل يمثل هذا الإنجاز تحفة ثقافية ومعمارية وتكنولوجية تُشكل جسرًا من الإبداع بين الماضي والمستقبل، ومكانا تضيء فيه ذاكرة الحاضر وتبني رؤية الغد. 


وأضاف مدير عام اليونسكو المنتخب- على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" اليوم /الأحد/- إن المتحف صرح فريد يستقبل الزائرين والباحثين من شتى أنحاء العالم، وفرصة ثمينة لترسيخ وعي جديد لدى الأجيال القادمة بعظمة الحضارة المصرية وثرائها الدائم الذي مازال يلهم العالم بأسره. 

وأشار إلى أنه قد شهد هذا المشروع وهو ينمو خطوة بخطوة منذ مارس عام 2016 وحتى أغسطس عام 2022 وبما واجهه من تحديات وما حققه من إنجازات، وبشغفٍ ظل دائما متوهجا، مذكرا بأنه حظي بفرصة متابعة جميع مراحله إلى جانب فريق عمل متميز يتسم بالإخلاص والرؤية المستقبلية. 


وتوجه العناني بالشكر والتقدير لكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الفريد الذي يعد تراثاً للإنسانية، فهو ثمرة التزامكم، ومهارتكم، وتفانيكم العميق.


وأكد أن هذا الإنجاز يعمق إيمانه بقدرة الثقافة على جمع الشعوب وترسيخ التفاهم المتبادل والمساهمة في إزدهار المجتمعات وتقدمها.


وتابع "وبصفتي مرشحا من قبل المجلس التنفيذي لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو، سأسعى دائما على دعم ورفع هذه القناعة إلى مستوى عالمي، من خلال ترسيخ دور المتاحف كجسور للسلام، وملتقي للحوار، ومنابع للمعرفة".
 

الدكتور خالد العناني المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو المتحف المصرى الكبير أهرامات الجيزة القطع الأثرية الفريدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب تذبذبه.. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

موظف جامعة سوهاج المتوفي

مصرع موظف أثناء توثيق نقوش داخل سرداب غامض في سوهاج

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

الذهب

بكام عيار 21؟.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الطقس

أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟

الغندور

الغندور يثير الجدل قبل مباريات اليوم في الدوري.. تفاصيل

أرشيفية

بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم

سعر استخراج الفيش الجنائى

سعر استخراج الفيش الجنائى 2025

ترشيحاتنا

الفنان أحمد الحلواني

أحمد الحلواني لـ"صدى البلد": هعمل عملية وتحت الملاحظة (خاص)

أبناء احمد الجنايني

أحمد الجنايني يحتفل بعيد ميلاد ابنته على إنستجرام

الفنان أحمد عصام

أحمد عصام لـ صدي البلد: أستعد لتصوير فيلم الحباية خلال الأيام المقبلة | خاص

بالصور

افتتاح مهرجان vs-film.. أشرف عبدالباقى وشيري عادل وحنان مطاوع أبرز الحضور

مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film
مهرجان الأفلام القصيرة جدا vs-film

سارة عبد الرحمن أبرز الحضور .. لقطات خاصة من عزاء المصور الراحل ماجد هلال

عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال
عزاء ماجد هلال

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين.. وتوقع بروتوكول مع الوطنية للإعلام

الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام
الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين وتوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام

فيديو

المشاجرة

مشاجرة داخل معهد .. طالب يتهم موظفا بالتعدى عليه بالضرب

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الروماني ويوقع مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد