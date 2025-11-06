إسبانيا تهنئ الدكتور خالد العناني على انتخابه مديرا عاما لليونسكو

تقدمت سفارة ⁧‫إسبانيا‬⁩ في مصر‬⁩، بالتهنئة إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة انتخابه، اليوم الخميس، مديرًا عامًا جديدًا لمنظمة اليونسكو للفترة بداية من عام ٢٠٢٥ وحتى عام ٢٠٢٩.

وكان المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قد اعتمد في وقت سابق اليوم، انتخاب الدكتور خالد العناني مديرًا عامًا جديدًا لليونسكو، وذلك خلال الانتخابات التي عُقدت، اليوم الخميس، بمدينة سمرقند في أوزبكستان.