حصاد مبادرة الكشف عن حديثي الولادة.. مسح سمعي لـ 2.3 مليون طفل

عرضت وزارة الصحة والسكان ، في حصادها السنوي ، نتائج المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة والتي جاءت كالتالي :-



• تم إطلاق المبادرة في شهر سبتمبر عام 2019.

• تهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع لدى الأطفال لتجنب إصابتهم بالإعاقة السمعية وتسهيل فرص العلاج.

• تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها.

• يتم فحص الأطفال منذ اليوم الأول للولادة وحتى عمر 28 يوم.

• تم إجراء المسح السمعى لـ 2 مليون و281 ألفًا و793 طفل حديث الولادة منذ إنطلاق المبادرة.

• تم إجراء المسح السمعي لـ 6 آلاف و470 طفل من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة.

• تم تحويل 132 ألف و976 طفل لإعادة فحصهم مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول.

• تم تحويل 12 ألف و595 طفل بعد الفحص الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 30 مركز، لبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

• بلغ عدد مراكز الفحص ضمن المبادرة 3 آلاف و500 مركز على مستوى محافظات الجمهورية.

• يتم تلقي الاستفسارات الخاصة بالمبادرة من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.