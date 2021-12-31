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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف على نتائج المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

صدى البلد

عرضت وزارة الصحة والسكان ، في حصادها السنوي ، نتائج المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين والتي جاءت  كالتالي  :

• تم إطلاق المبادرة شهر مارس عام 2020.

الصحة: 4 تحاليل ضرورية ضمن مبادرة صحة الأم والجنين

تقديم الخدمات الطبية لـ73 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين بالمنيا

• تهدف المبادرة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وهم (فيروس "بي"، فيروس نقص المناعة البشري، مرض الزهري للسيدات الحوامل)، وتوفير العلاج والرعاية الصحية لهم بالمجان، وذلك بهدف خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض.

• يتم متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد الولادة، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة لهم، فضلاً عن صرف المغذيات الدقيقة اللازمة للأم في فترة الحمل وفترة النفاس.

• المبادرة مستدامة ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة.

• يتم إجراء الفحص الإكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين ضمن المبادرة، ويتم إجراء التحاليل اللازمة للأم للكشف عن الإصابة بالأنيميا، وتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، فضلاً عن تحليل البول الكامل لاكتشاف الزلال.
• تقدم المبادرة خدماتها بكافة الوحدات الصجية والمراكز الطبية بمحافظات الجمهورية.

• تم تخصيص 90 مركز على مستوى الجمهورية لإحالة المصابين بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري .

• تم تخصيص 163 مركز على مستوى الجمهورية لإحالة المصابين من مرضى الزهري.

• يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع أو المكتشف بها أي عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج إلى 303 مستشفى تابعة لوزارة الصحة.

• يشارك في المبادرة أكثر من 4000 فريق طبي مُدرب على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بي وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري، وإجراء تحاليل السكر بالدم للسيدات الحوامل.

• تضمن المبادرة الحفاظ على سرية التحاليل الخاصة بالسيدات، كما تتضمن تقديم المشورة للسيدات للوقاية من الأمراض.

• تم إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسح وربطها بالمنشآت الصحية المشاركة بالمبادرة لتسهيل متابعة المرأة المنتفعة وتحويلها لأقرب مركز لتلقي العلاج اللازم طبقًا لحالتها.

• يتم تلقي الاستفسارات الخاصة بالمبادرة من خلال  الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335، أو من خلال تطبيق "صحة مصر"، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة "100 مليون صحة.

والسكان الام فيروس الأمراض

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