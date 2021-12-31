أخبار الفن| تصرف مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي .. داوود عبدالسيد ينتقد ألقاب نادية الجندي وعادل إمام

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، منها تصرف مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي ، داوود عبدالسيد ينتقد ألقاب نادية الجندى وعادل إمام ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

كشفت النجمة مي سليم عن طموحاتها وأحلامها في العام الجديد، كما تحدثت عن أهم إنجازاتها في العام المنقضي.

وقالت مي سليم في تصريح خاص لصدى البلد :" كنت محظوظة جدا في عام ٢٠٢١، عملت أفلام ومسلسلات ومسرحيات وحاجات مهمه كنت موفقة فيها" .

وأضافت مي سليم : "أما عن أسوأ حاجة في العام كانت الكورونا، ربنا يحفظنا وأتمنى أن ميكونش فيه حد تعبان ، ونتخلص من فيروس كورونا تماما وميكونش فيه حد خايف وتكون سنة حلوة" .

نشرت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، ظهرت فيه داخل المستشفى مستلقاه على أحد الآسرة هناك، وكشفت عن عدة أزمات لاحقتها خلال الفترة الأخيرة بخلاف أزمتها الصحية.

وعلقت الفنانة صفاء سلطان، على صورها: «بآخر يوم من هالعام يلي مرق عليي بحلوه وبمره رح ودعه وانا متل ما اتعودت وماشيه على قاعده بحياتي (الضربه يلي ما بتقتل بتقوي) الحمد لله رب العالمين وبعد جلطات متعدده وايام صعبه كتير مرقت عليي وعلى بنتي واهلي واصدقائي واحبابي رجعت لقول اهلاً وسهلاً بعام 2022 ووداعاً وشكراً لعام 2021 لأنها اسقطت اقنعه عن اكتر من حدا وخلصت منهن».

كشفت أحمد العوضي عن طموحه وأحلامه في العام الجديد والصعوبات التي واجهها في عام 2021.

وقال أحمد العوضي لـ صدى البلد: "أتمني في العام الجديد أن تكون مصر أفضل وأفضل، وتبقي في مكانة كبيرة في الصحة والتعليم وفي كل شئ".

قامت ندى الكامل - طليقة الفنان أحمد الفيشاوي - بإلغاء متابعة طليقها عبر حسابها على تطبيق انستجرام، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان الأولى الطلاق رسميًا الذي وقع في 21 ديسمبر الجاري.

وفي الوقت ذاته كشف الحساب الرسمي للفنان أحمد الفيشاوي، عدم وجود طليقته (ندى الكامل) في القائمة التي تتابعه، في الوقت الذي يظل فيه الفيشاوي الصغير، متابعًا لطليقته ولم يلغي متابعتها.

أعلن الفنان نادر أبو الليف العودة بقوة للساحة الغنائية في الفترة المقبلة بعد غياب، مضيفًا: "أنا الفترة الجاية هتبقي عودتي قوية وقاتلة وباستماتة كمان، وعامل شغل جديد، ومعايا فرقتي وهعمل شو خارجي، ومجهزلكم مفاجآت كتير".

كشفت النجمة سمية الخشاب في تصريح خاص لصدى البلد عن أمنياتها وطموحاتها في العام الجديد .

وقالت سمية الخشاب :" أحلامي وامنياتي للعام الجديد هى التوفيق في شغلي والنجاح ودوام الصحه والعافيه لي ولاسرتي وامي الغاليه وكل الناس".

أعلن المنتج بلال صبري، أن مؤدي المهرجانات يوسف سوستة مغني المهرجان الشهير “شيماء”، يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان"مرات خالي"، عبر مواقع التواصل الإجتماعي واليوتيوب، وهي من كلمات شيكون ودنجوان.

علق المخرج داوود عبد السيد على الألقاب التي تقترن بأسماء عدد من النجوم، وذلك بسؤاله عن لقب الزعيم عادل إمام، فقال إنه لا يطيق الألقاب، وعلق: «نجمة الجماهير وكريزة السينما ومش عارف إيه.. ده كلام فارغ»، مؤكدًا على اهتمامه بالممثل وموهبته فقط.