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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطل مهرجان "شيماء".. يوسف سوسته يستعد لطرح «مرات خالي»

يوسف سوستة
يوسف سوستة

أعلن المنتج بلال صبري، أن مؤدي المهرجانات يوسف سوستة مغني المهرجان الشهير “شيماء”، يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان"مرات خالي"، عبر مواقع التواصل الإجتماعي واليوتيوب، وهي من كلمات شيكون ودنجوان.

يوسف سوستة 

تفاصيل كليب يوسف سوستة 

وأشار بلال صبري، إلي أنه تم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج محمد مختار، مؤكداً أن هذه الأغنية تعد مفاجأة كبيرة للجمهور بمناسبة السنة الجديد 2022، وستكون كارثة جديدة خاصة أن سوسته يستعد لدخول مجال التمثيل خلال الفترة المقبلة.

 

وحققت شركة الكينج للمنتج بلال صبري، خلال الفترة الماضية، العديد من النجاحات، خاصة على مستوى تقديم أغاني المهرجانات، حيث دائماً ما تتصدر التريند بمجرد طرحها أغنية جديدة، عبر حسابها بموقع يوتيوب، هذا إلى جانب إنتاج العديد من الأعمال الفنية سواء الدرامية أو السينمائية، والتي حققت نجاحاً كبيراً منها مسلسل"٣٠ ليلة وليلة"، ومسلسل "ولاد إمبابة" و"البابا ياجا" هذا إلى جانب فيلم"الموقف"، وفيلم" زنزانة 7".

سوستة يوسف سوسته المهرجانات شيماء اغنية شيماء مهرجان شيماء

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