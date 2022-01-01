بقبعات بابانويل.. عروسان يحتفلان بزفافهما بميدان المحطة بـ أسوان ..صور

شهد ميدان المحطة بمدينة أسوان مساء الجمعة توافد عروسين للاحتفال بزفافهما وسط الآلاف من المحتفلين بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2022، مرتدين ملابس الزفاف وقبعات بابا نويل والرقص على الأغاني المميزة، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة، فرحين بزفافهما وبداية حياتهما معًا بحلول سنة جديدة.

وفي ليلة رأس السنة الميلادية، وقبل ساعات قليلة من بداية العام الجديد 2021 واصل فرع ثقافة أسوان مساء الجمعة تقديم عروضه الفنية والغنائية بميدان محطة القطار.

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وقد قدمت الفرق المختلفة بقصور الثقافة كورال أطفال وعروض غنائية وفنية أمام شجرة الكريسماس بالميدان، وهو ما جذب عدد كبير من المواطنين للتجمع حول هذه الفرق الفنية والتقاط الصور التذكارية فى ظل أعمال التطوير والتجميل التى جرت بميدان المحطة وحديقة درة النيل والسوق السياحى بمدينة أسوان.

وكانت محافظة أسوان، قد وضعت شجرة كريسماس كبيرة بميدان المحطة وشكل لعام 2022، مع إضافة بعض الإضاءة المختلفة إحتفالاً بأعياد رأس السنة والكريسماس.

في ليلة رأس السنة وبقبعات بابا نويل عروسان يحتفلان بليلة زفافهما بميدان المحطة بأسوان