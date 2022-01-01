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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط إجراءات احترازية مشددة.. أقباط بورسعيد يؤدون قداس رأس السنة

صدى البلد

أدى أقباط محافظة بورسعيد صلوات قداس رأس السنة في كنائس المحافظة لا سيما كنيسة الأنبا بيشوى الكائنة بميدان المنشية و التى شهدت توافد من المواطنين لأداء الصلاة


وترأس اقامة الصلاة كبار كهنة الكنيسة وهم القمص بولا سعد كاهن الكنيسة ووكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس فى بورسعيد والقس بيمن صابر والقس أرميا فهمى كهنه لبكنيسة بجانب حضور العديد من رجال الدين المسيحى.


وحرصت الكنيسة على تواجد مجموعة من شباب الكنيسة أمام بوابة الكنيسة من قبل بدء الصلوات وذلك لقياس درجة حرارة  كل الحضور والتأكد من حالتهم الصحية ، بجانب التشديد على وجود معهم بطاقة تأكيد حصولهم على جرعتين لقاح فيروس كورونا المستجد ، حيث تم منع دخول أي مواطن إلي داخل الكنيسة فى بورسعيد وهو ليس معه بطاقة التطعيم أو صورة ضوئية منها على هاتفه المحمول. 

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وشارك في تقديم التهنئة للأخوة الأقباط في كنيسة الأنبا بيشوي اليوم نواب محافظة بورسعيد دكتور محمود حسين ، وحسن عمار نائبي مجلس حزب مستقبل وطن


هذا وقد شددت الكنيسة على إلتزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتباعد  الإجتماعي ، بجانب إلتزام الجميع بإرتداء الكمامات  حرصا على صحتهم لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .


هذا وقد قدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة ، بجانب اقامة صلوات قداس رأس السنة الجديدة والذي توجه فيه الجميع بالدعاء بأن تكون سنة خير وتقدم وازدهار على وطننا الغالي مصر ، وأن تنتهي أزمة وباء كورونا العالمي وأن يحمي الله مصر وجميع مواطنييها.
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وعلى الجانب الأخر شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمنى مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء اقامة القداس .


وكان قد أصدر الأنبا تادرس  مطران محافظة بورسعيد وضواحيها تعليمات  بضرورة إحضار جميع المصلين الذين سوف يتواجدون في الكنيسة لأداء صلوات قداس رأس السنة اليوم الخميس أو قداس عيد الميلاد المجيد يوم 6 يناير المقبل  شهادة تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد و التي تؤكد الحصول على الجرعتين من اللقاح .


وأكد القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط أن تعليمات مطران محافظة بورسعيد وضواحيها تأتي حرصا منه للحفاظ على  صحة جميع المواطنين الذين سيتواجدون في الكنيسة من أجل إتمام صلوات المناسبات القادمة بكل أمان ، وتماشيا مع تعليمات البابا تواضورس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية ،و تماشيا أيضا مع سياسة الدولة وتعليمات وزارة الصحه في إتباع تطبيق  الإجراءات الإحترازيه لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

كما أكد القس أرميا فهمي بأنه لن يتم السماح لدخول أي شخص لن يحمل بطاقة التطيعم والتي تؤكد حصوله على الجرعتين ، ومن لا يحمل البطاقة او صورتها على الموبايل لن يتم السماح بدخوله للكنيسة.

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